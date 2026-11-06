Empresário italiano é morto durante visita ao filho no RN

Alessandro Erminetti, de 72 anos, foi baleado na região metropolitana de Natal pouco depois de chegar ao Brasil

Publicado em 06/11/2026 às 14:45

Alterado em 06/11/2026 às 14:45

O empresário italiano Alessandro Erminetti, de 72 anos, era natural de Reggio Emilia, na Itália, e havia viajado ao Brasil para visitar o filho, que mora e trabalha no país há cerca de sete anos. Engenheiro de formação, ele comandou a Csi Srl, empresa tradicional de construção de estradas e obras hidráulicas sediada em sua cidade natal. Já aposentado, Erminetti deixou esposa e filhos.

Como ocorreu o crime

De acordo com informações divulgadas pelo jornal italiano Gazzetta di Reggio, o empresário teria acabado de chegar ao Brasil quando foi recebido no aeroporto pelo sócio do filho. Na noite de sábado, os dois estavam em um carro quando o motorista teria parado para oferecer carona a um homem desconhecido em um bairro de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal.

Em determinado momento, o passageiro teria sacado uma arma e tentado roubar uma pequena mochila vermelha que estava com a vítima. Alessandro Erminetti teria reagido para impedir a ação, mas foi atingido por um disparo na têmpora e morreu no local. Depois do tiro, o suspeito teria obrigado o acompanhante a sair do veículo e fugido com uma Mercedes.

Investigação segue em sigilo

Embora a suspeita inicial seja de latrocínio, as circunstâncias do assassinato ainda não foram totalmente esclarecidas. Os investigadores trabalham com a possibilidade de que o caso envolva um contexto mais complexo, cujos detalhes permanecem sob sigilo. A família acompanha as apurações por meio de um advogado de confiança na Itália, que mantém contato com um representante jurídico no Brasil.

A morte só foi tornada pública nesta sexta-feira (6), após a realização do funeral. Enquanto isso, a polícia continua reunindo informações para esclarecer a dinâmica do crime e identificar com precisão o responsável pelo disparo.