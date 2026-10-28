Po lícia Federal faz buscas em endereços ligados a Flávio Bolsonaro

A ação foi autorizada pelo STF e busca provas em investigação sobre possíveis negócios com casas de apostas

Publicado em 28/10/2026 às 11:31

Alterado em 28/10/2026 às 11:37

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (28) buscas e apreensões em endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), incluindo, segundo investigadores, sua mansão em Brasília. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com aval da Procuradoria-Geral da República (PGR), e tem como objetivo reunir documentos e equipamentos eletrônicos para a investigação.

Segundo apuração dos investigadores, o material recolhido pode ajudar a esclarecer suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas. A operação faz parte de um conjunto de diligências voltadas a identificar eventuais movimentações financeiras irregulares e possíveis vínculos com outros envolvidos no caso.

Saída do país e ordem sobre passaportes

A ação da PF ocorre um dia depois de Flávio Bolsonaro deixar o Brasil, após decisão de Moraes que determinou a entrega de seus passaportes. O senador viajou com a família para os Estados Unidos enquanto a investigação avançava e as medidas judiciais eram cumpridas.

De acordo com os investigadores, a saída do país ocorreu no contexto da apuração sobre possíveis relações entre o senador e negócios ligados às apostas, tema central da investigação. O caso também menciona o advogado Willer Tomaz, apontado no inquérito como uma das figuras associadas às transações sob análise.

O que a investigação busca esclarecer

O objetivo principal é verificar se houve participação em operações que possam caracterizar lavagem de dinheiro e identificar a origem e o destino de valores relacionados aos negócios investigados. Para isso, documentos, aparelhos e registros eletrônicos podem ser decisivos para reconstruir a sequência dos fatos.

A apuração segue sob sigilo e depende da análise do material apreendido para definir os próximos passos. Até o momento, a investigação busca reunir provas que confirmem ou afastem as suspeitas levantadas pelos órgãos responsáveis pelo caso. (com informações de Plínio Teodoro, da Revista Fórum)