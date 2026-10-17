'Dark Horse': Delação premiada revela disputa sobre destino de R$ 72 milhões enviados ao exterior para financiar o filme sobre Bolsonaro

Empresário delator afirma que buscou a devolução dos valores após saber sobre o verdadeiro destino dos milhões enviados pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Ele achava que a remessa era 'investimento em fundo imobiliário'. Ao tentar reaver o montante, o dinheiro já havia sumido da conta

Publicado em 17/10/2026 às 08:09

Alterado em 17/10/2026 às 08:26

O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior afirmou à Polícia Federal que acreditava estar comprando cotas de um investimento em "empreendimentos imobiliários" nos Estados Unidos, ao depositar milhões de Vorcaro em um fundo nos Estados Unidos. Ele diz que só descobriu que se tratava do filme sobre Bolsonaro - o Dark Horse - depois que o caso estourou na mídia. A operação financeira movimentou US$ 12,3 milhões para um fundo aberto no exterior por um advogado amigo de Eduardo Bolsonaro. Freixo Júnior, dono da Entre Investimentos, foi responsável por transferir os valores ao fundo após um acerto com o banqueiro Daniel Vorcaro, relacionado a repasses justificados como financiamento do filme.

Contradições apontadas pela Polícia Federal Em relatório sobre o depoimento, a própria PF registra contradições no relato do empresário. A corporação afirma que um dos documentos assinados pela empresa menciona explicitamente a destinação dos recursos ao filme, o que diverge da versão de Freixo Júnior de que ele desconhecia a finalidade cinematográfica da operação. Por causa dessas inconsistências, a PF solicitou autorização para ouvi-lo novamente e também pediu acesso a novos documentos que possam esclarecer a estrutura da transação. O relatório foi enviado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, responsável por supervisionar o inquérito.