PM do Rio confunde equipe do Bope com criminosos, mata subtenente e cinco agentes são hospitalizados

O subtenente do Bope Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, de 54 anos, morreu neste domingo, 11, durante uma operação em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido por disparos feitos por policiais do 18º batalhão, que teriam confundido a abordagem com uma ação criminosa.

A corporação informou que a baixa luminosidade no local contribuiu para a confusão. A equipe de Silva fazia a abordagem a um veículo quando agentes de outra unidade avistaram a movimentação e efetuaram os disparos. O caso reacendeu o alerta sobre protocolos de identificação em operações integradas.

Feridos e investigação

Ao todo, seis policiais ficaram feridos, sendo cinco do Bope e um do 18º batalhão. Todos foram socorridos a um hospital, mas o subtenente não resistiu. O estado de saúde dos demais agentes não havia sido informado até a última atualização do caso.

A ocorrência passou a ser investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital e pela Corregedoria Interna da Polícia Militar. O governo do Estado afirmou que vai prestar a assistência necessária às vítimas e aos familiares envolvidos na ocorrência.

Carreira, repercussão e despedida

Gláucio tinha 26 anos de experiência na Polícia Militar fluminense. Ele também era irmão do sargento Heber Carvalho, morto durante a megaoperação no Complexo da Penha, em outubro do ano passado, fato que ampliou a comoção em torno da nova perda na família.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a morte do subtenente. A filha, Laryssa Viana, escreveu uma mensagem de despedida, enquanto Jéssica Alves, viúva de Heber, relatou o impacto da nova tragédia na família. O velório está marcado para esta segunda-feira, 12, às 13h, no Cemitério Jardim da Saudade, com sepultamento previsto para as 16h. (com informações da Agência Estado)