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Sábado, 10 de Outubro de 2026

POLÍCIA

Flavio Bolsonaro tinha conta conjunta com advogado alvo da Policia Federal por fraudar descontos indevidos no INSS, revela site

Documentos da Operação Sem Desconto levantam dúvidas sobre a relação entre o senador e o advogado Willer Tomaz

Por JB POLÍCIA
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Publicado em 10/10/2026 às 07:09

Alterado em 10/10/2026 às 08:31

Flavio Bolsonaro e Willer Tomaz Foto reprodução

A Polícia Federal encontrou e-mails no iCloud (arquivo virtual chamado de nuvem) do advogado Willer Tomaz indicando que ele, investigado pela Operação Sem Desconto (dos débitos indevidos em aposentadorias e pensões), dividia uma conta bancária no Santander com o senador Flávio Bolsonaro. Trata-se de uma modalidade de conta empresarial em que uma das partes é o usuário master e o outro é o "usuário vinculado". A descoberta foi publicada pelo repórter Fabio Serapião no site UOL, na edição deste sábado (10), e passou a ser analisada como um possível elo financeiro entre o presidenciável e o investigado. Flávio e Willer são amigos de dividir avião e de integrar suas famílias nas mesmas viagens internacionais. Eles também estão envolvidos no caso do despejo do jogador de futebol Richarlyson de um ilha avaliada em R$ 10 milhões em Angra dos Reis

Segundo a reportagem, o material foi localizado em mensagens trocadas entre o escritório de Tomaz e o banco, envolvendo uma conta relacionada à Alcazar Holdings, empresa sediada na Ilha da Madeira, em Portugal. A PF aponta que o nome do senador aparece "associado ao usuário master" do sistema bancário usado pela empresa.

Pedido de desassociação ao Santander

O e-mail central da investigação é de 22 de maio de 2025. Nele, uma funcionária de Tomaz solicita ao Santander a retirada da conta “Flávio Bolsonaro” do usuário master do advogado. No mesmo dia, o banco confirmou que a conta Flavio Bolsonaro havia sido excluída. O movimento ocorreu cerca de um mês após a primeira fase da operação. A PF, agora, quer ver toda movimentação da referida conta.

Nos documentos analisados, a conta identificada com o nome do senador aparece no mesmo acesso administrativo em que o escritório também havia pedido a inclusão da Alcazar Holdings, ao lado de uma conta pessoal do próprio Tomaz. Para a PF, esse conjunto de informações pode ajudar a entender quem realmente operava a conta e quais recursos circulavam por ali.

Negativas e avanço das apurações

Flávio Bolsonaro afirmou que nunca manteve conta com Willer Tomaz como usuário master e classificou como falsa qualquer afirmação nesse sentido. Tomaz, por sua vez, disse que a conta não lhe pertencia, negou ter criado usuário em nome do senador e sustentou que a relação entre ambos é apenas de amizade, sem vínculo comercial ou financeiro.

Apesar das negativas, a investigação ganhou novas frentes. Tomaz já foi alvo de busca e apreensão por suspeita de lavar dinheiro desviado de aposentadorias e também é investigado por movimentações em apostas online. Segundo a apuração, ele teria movimentado R$ 13 bilhões em bets e perdido R$ 163 milhões em uma única plataforma ao longo de 2025.

O que a PF ainda quer esclarecer

A documentação, sozinha, não prova quem movimentou recursos na conta nem confirma se houve repasse de dinheiro ilícito ao senador. A PF aprofundar a análise sobre as movimentações financeiras de Tomaz, suas empresas e eventuais relações com agentes públicos.

Um ponto técnico considerado importante é que contas empresariais no Santander podem ter múltiplos usuários autorizados. O perfil master tem acesso amplo às operações, enquanto usuários vinculados têm permissões limitadas. Por isso, a investigação busca identificar quem, de fato, operava a conta enquanto ela esteve vinculada ao acesso do advogado.

Para os investigadores, o fato de a desassociação ter sido solicitada e concluída no mesmo dia, pouco depois do início da operação, é um elemento relevante para aprofundar a apuração e esclarecer a origem e o destino dos valores envolvidos. E os dados pretéritos não são apagados do sistema do banco. (reportagem ampliada com informações do Uol e da Revista Fórum)

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