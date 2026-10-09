Vorcaro entregou HD anti-Lula em acordão com clã Bolsonaro e negociava com a Globo: "Se ganhar, Flávio vai soltar", diz advogado

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Publicado em 09/10/2026 às 08:49

Alterado em 09/10/2026 às 08:49

Em notícia de fato apresentada à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (8), antes da divulgação de “reportagem” da Veja, os advogados Marco Aurélio de Carvalho e Reinaldo Santos de Almeida, do Grupo Prerrogativas, denuncia uma articulação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, que teria vazado um HD com parte de sua delação com conteúdo contra Lula e negociaria entrevistas com redes de TV, entre elas Globo e Record. Em contrapartida, o banqueiro ganharia a liberdade, caso o filho “01” de Jair Bolsonaro seja eleito, enterrando as investigações do escândalo financeiro.

“Isso é um escândalo. Nós não temos a menor dúvida que se, eventualmente, o Flávio ganhar – e não vai ganhar -, seguramente o Vorcaro vai ser solto. Nós temos um grande acordão”, afirmou Marco Aurélio Carvalho à Fórum na manhã desta sexta-feira (9), quando o conteúdo vazado já estampava a capa da revista Veja.

“Não é a primeira vez que a Veja se presta a esse tipo de coisa. Nós lembramos, enfim, que às vésperas de eleições anteriores ela soltou capas bombásticas que não chegaram a confirmar nenhum dos fatos que ela havia relatado”, emendou Carvalho, lembrando capas como dos “dólares de Cuba à campanha de Lula”, em outubro de 2005, entre outras.

Na notícia de fato, os advogados do Grupo Prerrogativas destacam a informação de que um HD contendo um depoimento gravado atribuído a Vorcaro teria sido entregue a terceiros, com acusações contra adversários de Flávio Bolsonaro e ministros do governo Lula.

“Chegou ao conhecimento dos noticiantes, e é levada a essa autoridade na forma do art. 5º, § 3º, do CPP, para verificação de sua procedência, a informação de que teria sido entregue a terceiros, fora dos canais formais de colaboração, mídia de armazenamento do tipo HD contendo gravação de depoimento atribuído a Daniel Vorcaro, com imputações dirigidas a adversários políticos do candidato Flávio Bolsonaro e a pessoas ligadas ao Governo Federal, inclusive ministros de Estado”, diz o texto.

Na representação, os advogados citam reportagens que mostram que Vorcaro estaria negociando entrevistas com a Globo e a Record para propagar a informação falsa às vésperas da eleição.

“Em 8 de outubro de 2026, a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, noticiou que interlocutores de Daniel Vorcaro procuraram a TV Globo para negociar uma entrevista exclusiva sobre o caso Master, que a Record também manifestou interesse e que o custodiado preferiria a emissora capaz de lhe oferecer maior tempo de exibição”, diz a representação.

“Segundo a coluna, intermediários do custodiado procuraram a Globo, a Record demonstrou interesse e a escolha recairia sobre a emissora que oferecesse mais tempo de tela, dependendo a realização da entrevista de autorização judicial, por se tratar de pessoa custodiada”, emenda, mais adiante.

À Fórum, Marco Aurélio Carvalho, que também coordena a campanha de Lula, afirma que “Flávio foi abraçado pelo sistema que ele jurou combater”.

“Nós vamos ganhar a eleição contra o sistema e contra tudo, não há menor dúvida. Existe cheiro de acordo no ar, né? O Flávio foi abraçado pelo sistema que ele jurou combater, tá sendo auxiliado, né, por interesses não nacionais e não republicanos nessas eleições, não há menor dúvida quanto a isso, e infelizmente os velhacos da política, com o apoio de parte do sistema financeiro, se reuniram para tentar nos derrotar, e vão perder”, concluiu.