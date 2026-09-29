Mensagens telefônicas mostram troca de favores e proximidade entre Hugo Motta e Daniel Vorcaro em compra de terreno

Diálogos citam compra de terreno em João Pessoa, empréstimo milionário e conversas sobre pautas no Congresso

Publicado em 20/09/2026 às 07:23

Alterado em 29/09/2026 às 08:23

Conversas extraídas pela Polícia Federal do celular de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, mostram mensagens do presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre a compra de um terreno em João Pessoa. O imóvel estava em nome da cunhada do parlamentar e, segundo os diálogos, a operação envolveu um empréstimo de ao menos R$ 22 milhões.

As mensagens começaram em março de 2024, período em que a cunhada de Motta obteve o crédito junto ao banco. Em um dos trechos citados, o deputado informou que os documentos de transferência já estavam assinados, e pediu orientação sobre os próximos passos da negociação, diante do prazo para quitar valores devidos.

Uma relação próxima entre deputado e banqueiro

O conteúdo divulgado reforça a proximidade entre os dois, que se tratavam como “amigo” e “irmão”. Após a conclusão da operação, em 15 de março, Motta agradeceu a Vorcaro pela “confiança e a parceria”, dizendo acreditar no sucesso do projeto. O ex-banqueiro respondeu que estava “muito feliz” e chamou a iniciativa de início de uma “parceria de vida”.

Em outro momento, o parlamentar disse que seu sogro acompanhava o andamento das assinaturas necessárias para viabilizar o pagamento do terreno. As conversas também mencionam outros temas, o que indica um contato recorrente entre os dois para além da operação imobiliária.

Área de 400 hectares e novo bairro na capital paraibana

O financiamento permitiu a compra, em abril de 2024, de uma área superior a 400 hectares em João Pessoa. O terreno teria sido adquirido por R$ 45 milhões, embora o valor fiscal estimado fosse de R$ 101 milhões, segundo informações divulgadas à época.

O espaço, quase três vezes maior que o Parque Ibirapuera, em São Paulo, deve abrigar um novo bairro na capital da Paraíba. A área pertencia a uma antiga fábrica de cimento e estava no centro de um plano de desenvolvimento urbano que dependia da conclusão da negociação.

Outras conversas e a reação de Hugo Motta

Os diálogos também mostram Vorcaro buscando apoio de Motta em discussões sobre o projeto de lei do mercado de carbono, além de troca de informações sobre o texto aprovado pelo Senado. Em outra conversa, o deputado pediu um estudo sobre um tema ligado ao Fundo Garantidor de Créditos e sugeriu retomar o assunto em Brasília.

As mensagens ainda indicam que Vorcaro colocou uma aeronave à disposição de Motta para um deslocamento entre Guarulhos e Brasília. Em nota, o presidente da Câmara negou irregularidades, disse manter diálogo com diferentes setores empresariais e afirmou que o empréstimo ocorreu antes de se tornarem públicas as investigações envolvendo o Banco Master.