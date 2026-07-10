PF aponta manipulação na avaliação do aplicativo do Banco Master feita por Vorcaro

Relatório anexado ao STF detalha suposta estratégia coordenada para inflar avaliações, comentar positivamente e melhorar a imagem do banco

Publicado em 10/07/2026 às 13:35

Alterado em 10/07/2026 às 13:36

Um relatório da Polícia Federal anexado aos autos de uma investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal afirma que Daniel Vorcaro teria comandado uma estratégia coordenada para manipular a imagem do Banco Master. Segundo o documento, a ofensiva incluía avaliações infladas, comentários fabricados e a disseminação de conteúdo positivo sobre o banqueiro e o conglomerado.

A investigação está sob relatoria do ministro André Mendonça. A PF diz que as ações não refletiam a experiência real dos usuários, mas um esforço deliberado para influenciar a opinião pública e melhorar artificialmente a reputação empresarial de Vorcaro.

Nota do aplicativo teria subido em menos de três semanas

As mensagens citadas no relatório indicam que a operação começou em dezembro de 2023. Em 20 de dezembro daquele ano, o aplicativo do Master registrava 3,1 estrelas na App Store e 2,2 no Google Play. No mesmo dia, Luiz Phillipi Mourão teria relatado ao banqueiro que as avaliações estavam baixas e que havia pedido para elevá-las.

De 20 de dezembro de 2023 a 9 de janeiro de 2024, a PF afirma que foram registradas 81 novas avaliações na App Store e que a nota do aplicativo saltou para 4,1 estrelas. Em conversas reproduzidas no relatório, Vorcaro orientava cautela para evitar comentários excessivamente elogiosos e não deixar a manobra evidente.

Comentários fabricados e busca por espaço positivo na internet

O relatório também aponta uma frente voltada para buscadores e imprensa. Mourão teria informado que o grupo estava subindo matérias positivas no Google para ofuscar conteúdos negativos, além de impulsionar reviews no Google Meu Negócio, na Apple App Store e na Google Play Store. Pouco antes de 24 de janeiro de 2024, ele afirmou ter emplacado 31 matérias positivas, sendo sete já ranqueadas na primeira página.

Em outro trecho, a PF relata pedidos para disparar comentários elogiosos em publicações da IstoÉ e do Brazil Journal. Entre as frases atribuídas a supostos leitores estavam elogios como “Cada palavra desse cara vale ouro” e “Parabéns ao empresário”, o que reforçaria a suspeita de comentários artificiais para sustentar a narrativa favorável ao banqueiro.

Outras frentes investigadas e desdobramentos do caso

A apuração também relaciona a suposta tentativa de formação de um conglomerado de mídia, que incluiria veículos como Brazil Journal e IstoÉ. Além disso, o relatório menciona acesso a inquéritos sigilosos, encomenda de dossiês, tentativa de intimidar pessoas contrárias aos interesses do banqueiro e distribuição de apartamentos e viagens em jatinho a lideranças políticas.

Entre os episódios citados está a encomenda de um dossiê contra o CEO do Banco Itaú. Nos desdobramentos do caso, houve operação de busca e apreensão contra Thiago Miranda, ligado à Mithi. O Banco Master teve a liquidação extrajudicial decretada em novembro do ano passado, e o Will Bank, fintech comprada pelo grupo, também acabou em liquidação extrajudicial em janeiro deste ano. (com informações do BPMoney)