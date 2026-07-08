PF cumpre busca na casa de Bolsonaro por armas e munições

defesa afirma que nenhum item foi apreendido

Publicado em 08/07/2026 às 09:46

Alterado em 08/07/2026 às 09:46

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira, 8, um mandado de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o objetivo de localizar armas, munições, acessórios e documentos de registro.

A diligência foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após a entrega das oito armas registradas em nome de Bolsonaro. A medida ocorreu depois que uma delas foi apreendida em uma blitz no Distrito Federal, em junho, o que levou o Exército a encaminhar todo o arsenal do ex-presidente à Polícia Federal.

Motivo da ação

Segundo a decisão, a busca teve a finalidade de verificar se ainda havia outras armas na residência de Bolsonaro. A informação sobre o cumprimento do mandado foi divulgada pela própria defesa do ex-presidente logo após a operação.

O advogado João Henrique Freitas afirmou que nada foi encontrado ou apreendido. De acordo com ele, a defesa já havia informado previamente o paradeiro de todas as armas e munições relacionadas ao caso.

Resposta da defesa

Em nota, o defensor declarou que o mandado buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro, mas não resultou em apreensão. Freitas também criticou a ação, afirmando ser lamentável que um ex-presidente da República ainda seja submetido a esse tipo de diligência.

Até o momento, não houve divulgação de novos detalhes sobre eventual investigação em curso além da busca realizada nesta quarta-feira. (com informações da Agência Estado)