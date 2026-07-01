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Quarta, 01 de de 2026

POLÍCIA

Polícia Federal para pra cima de Sóstenes Cavalcante, deputado da igreja do Malafaia no Centrão

Deputado tem nomes do seu entorno 'visitados' por integrantes da corporação que quer desvendar a história dos mais de 400 mil reais em dinheiro encontrados na casa do boldonarista

Por JB POLÍCIA
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Publicado em 01/07/2026 às 09:00

Alterado em 01/07/2026 às 11:13

Sóstenes Cavalcante Foto de Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/manipulada pelo Chat GPT

ATUALIZAÇÃO DA NOTÍCIA, 11h11:

Título alterado: o deputado não pertence à Igreja Universal, mas à Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia.

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A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (1º) a Galho Fraco II, nova fase da Operação Rent a Car, para aprofundar a investigação que envolve pessoas ligadas ao deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara. A ação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, apura suspeitas de peculato, lavagem de dinheiro, fraude processual e organização criminosa.

O caso ganhou força após a apreensão de R$ 430 mil em dinheiro vivo, em dezembro de 2025, em um flat usado pelo parlamentar em Brasília. Na ocasião, a PF já investigava possíveis irregularidades na contratação de empresa de locação de veículos com recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), verba destinada ao custeio do mandato.

 


SÓ NOTA DE 100 - A dinheirama encontrada na casa do deputado, que diz que origem é de 'venda de imóvel'. Ocorre que a suposta transação não foi registrada em cartório em data anterior ao achado pela PF Foto: Polícia Federal

 

Investigação sobre a origem do dinheiro

Segundo a Polícia Federal, o novo desdobramento busca esclarecer se houve tentativa de criar uma versão falsa para justificar a origem dos valores encontrados no imóvel. A suspeita atual é de que o contrato apresentado para explicar o dinheiro não seria verdadeiro, o que reforçaria a hipótese de fraude processual e de ocultação ou alteração de provas.

A corporação afirma que há indícios de um possível esquema envolvendo agentes públicos, particulares e pessoas jurídicas usados para dar aparência de legalidade à movimentação de recursos públicos. Os investigadores também apuram a participação de pessoas próximas ao deputado no saque do dinheiro e na montagem da justificativa apresentada à Justiça.

O que foi encontrado nas fases anteriores

A Operação Galho Fraco II é considerada a terceira fase da Operação Rent a Car. Nas etapas anteriores, a PF já havia identificado supostas irregularidades na contratação de veículos com recursos da cota parlamentar e na destinação final desses valores. Em dezembro, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Rio de Janeiro.

Agora, além do DF, as medidas judiciais atingem alvos em Goiás e Minas Gerais, com o objetivo de coletar e preservar novos elementos de prova. A investigação segue aberta e trata o caso como um conjunto de suspeitas e indícios, sem conclusão judicial definitiva sobre a responsabilidade penal do deputado.

Posição de Sóstenes Cavalcante

Sóstenes Cavalcante nega irregularidades e afirma ser alvo de perseguição política. À época da apreensão do dinheiro, ele alegou que os valores tinham origem na venda de um imóvel e disse que os documentos comprobatórios seriam apresentados por seus advogados e pelo contador.

Mesmo com as novas diligências, a PF reforça que a apuração continua em andamento e que o foco está na movimentação dos recursos, na possível ocultação de provas e na identificação de todos os envolvidos no suposto esquema.

Tags:

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