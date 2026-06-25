PF mira Lemann e Sicupira em investigação sobre fraudes na Americanas

Operação Disclosure aprofunda as apurações sobre o escândalo contábil bilionário na varejista

Publicado em 25/06/2026 às 10:09

Alterado em 25/06/2026 às 14:17

[Os donos da Americanas] Jorge Paulo Lemann entre seus sócios Sicupira (à esquerda) e Marcel Telles Reprodução

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 25, a Operação Disclosure para aprofundar as investigações sobre as fraudes contábeis estimadas em R$ 54 bilhões na Americanas. Entre os alvos estão os empresários Paulo Alberto Lemann e Carlos Alberto Sicupira, o Beto Sicupira, ligados ao grupo controlador da varejista.

A empresa afirmou que seguirá colaborando com as investigações e disse ser a maior interessada no esclarecimento dos fatos. A PF também cumpre mandados que atingem executivos dos bancos Itaú, Bradesco e Santander, além de ex-integrantes do Conselho de Administração da companhia.

Quem são os empresários citados

Paulo, de 58 anos, é filho de Jorge Paulo Lemann e já integrou o Conselho de Administração da Americanas por quase duas décadas, até deixar o cargo em setembro de 2024. Ele também atua em conselhos ligados à Fundação Lemann e à AB InBev, além de ter experiência em gestoras de investimentos.

Beto Sicupira, de 78 anos, é sócio de Jorge Paulo Lemann na 3G Capital, com participação em empresas como AB InBev e Restaurant Brands International, controladora do Burger King. Segundo a Forbes, ele ocupava em 2026 o posto de oitava pessoa mais rica do Brasil, com patrimônio estimado em US$ 6,9 bilhões.

Bancos, buscas e bloqueio de bens

De acordo com a investigação, os alvos teriam conhecimento das fraudes contábeis praticadas ao longo de anos pela varejista. Ao todo, a Polícia Federal cumpre nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Também foi determinado o bloqueio de bens e valores em nome dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões. Bradesco e Santander disseram acompanhar a operação e colaborar com as autoridades, enquanto o Itaú não respondeu até a publicação do texto. (com informações da Agência Estado)