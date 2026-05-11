PF investiga a compra de triplex de R$ 22 milhões por Ciro Nogueira antes de 'emenda Master'

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Publicado em 11/05/2026 às 07:43

A Polícia Federal (PF) investiga a compra de uma cobertura triplex no valor de R$ 22 milhões, em uma área nobre de São Paulo, pelo senador e presidente nacional do PP Ciro Nogueira (PP-PI).



A investigação ocorre no âmbito da quinta fase da operação Compliance Zero, que desvenda fraude bilionária no sistema financeiro, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro.

Segundo o portal Metrópoles, a compra entrou no radar da PF pela suspeita de o senador atuar em favor de Vorcaro em troca de vantagens econômicas indevidas, como o pagamento de mesadas de R$ 300 mil a R$ 500 mil.



O imóvel adquirido tem 514 metros quadrados, e a compra foi realizada apenas 26 dias antes de Nogueira apresentar uma emenda à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que versa sobre a Autonomia Financeira do Banco Central, ampliando o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. Apelidada de "emenda Master", o documento beneficiava o banco Master e, segundo a PF, o texto foi redigido pela assessoria da instituição financeira e entregue ao senador em um envelope.



O senador nega as acusações e informou ao portal que toda a compra do imóvel foi negociada com a construtora, e o pagamento foi feito por meio de sua empresa, a CNLF Empreendimentos Imobiliários, a mesma que é suspeita na investigação da PF de ter sido usada para receber os pagamentos ilícitos do Master. (com Sputnik Brasil)