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Sábado, 02 de de 2026

POLÍCIA

Magno Malta é acusado dar tapa na cara de funcionária em hospital de bacanas em Brasília

Vítima registrou boletim de ocorrência contra senador bolsonarista, que estava internado no DF Star

Por JB POLÍCIA com Revista Fórum
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Publicado em 01/05/2026 às 23:09

Alterado em 02/05/2026 às 09:00

Chamado de 'porco' nas redes sociais, Magno Malta se diz evangélico Foto: reprodução

Por Lucas Vasques - Ao pior estilo bolsonarista, o senador Magno Malta (PL-ES) está sendo acusado de agressão. Uma técnica de radiologia registrou boletim de ocorrência (BO), na Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), contra o apoiador do ex-presidente condenado.

A vítima acusou Malta de ter dado um tapa em seu rosto, além de ofendê-la de “imunda”, nesta quinta-feira (30). As agressões aconteceram durante exame no hospital DF Star. A instituição deu início a uma apuração administrativa e o caso será investigado pela PC-DF.

A profissional relatou, também, que o parlamentar estava internado para realizar uma angiotomografia de tórax e coronariana. Ela era responsável por conduzir o paciente até a sala de exames, monitorar Malta e começar os procedimentos necessários, incluindo teste com soro para acesso venoso.

A vítima contou, ainda, que, ao dar início à injeção de contraste, o equipamento identificou uma oclusão, paralisando, automaticamente, o procedimento. Ao perceber, a técnica constatou o extravasamento do líquido no braço do parlamentar.

No depoimento, consta, também, que, ao explicar a necessidade de realizar compressão no local afetado, o senador reagiu agressivamente. Malta teria se levantado do aparelho e, quando a profissional se aproximou para prestar assistência, foi recebida com um tapa no rosto, que chegou a entortar seus óculos. Malta ainda a chamou de “imunda” e “incompetente”.

Muito assustada, a técnica de radiologia deixou a sala e acionou outros integrantes da equipe médica. Porém, o senador teria recusado novo atendimento.

O que dizem hospital e Malta

O hospital DF Star divulgou uma nota à coluna Na Mira, no Metrópoles, em que assegurou ter dado suporte à profissional. “A unidade também reitera que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades envolvidas na investigação do episódio”.

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magno malta

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