Magno Malta é acusado dar tapa na cara de funcionária em hospital de bacanas em Brasília

Vítima registrou boletim de ocorrência contra senador bolsonarista, que estava internado no DF Star

Publicado em 01/05/2026 às 23:09

Alterado em 02/05/2026 às 09:00

Por Lucas Vasques - Ao pior estilo bolsonarista, o senador Magno Malta (PL-ES) está sendo acusado de agressão. Uma técnica de radiologia registrou boletim de ocorrência (BO), na Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), contra o apoiador do ex-presidente condenado.

A vítima acusou Malta de ter dado um tapa em seu rosto, além de ofendê-la de “imunda”, nesta quinta-feira (30). As agressões aconteceram durante exame no hospital DF Star. A instituição deu início a uma apuração administrativa e o caso será investigado pela PC-DF.

A profissional relatou, também, que o parlamentar estava internado para realizar uma angiotomografia de tórax e coronariana. Ela era responsável por conduzir o paciente até a sala de exames, monitorar Malta e começar os procedimentos necessários, incluindo teste com soro para acesso venoso.

A vítima contou, ainda, que, ao dar início à injeção de contraste, o equipamento identificou uma oclusão, paralisando, automaticamente, o procedimento. Ao perceber, a técnica constatou o extravasamento do líquido no braço do parlamentar.

No depoimento, consta, também, que, ao explicar a necessidade de realizar compressão no local afetado, o senador reagiu agressivamente. Malta teria se levantado do aparelho e, quando a profissional se aproximou para prestar assistência, foi recebida com um tapa no rosto, que chegou a entortar seus óculos. Malta ainda a chamou de “imunda” e “incompetente”.

Muito assustada, a técnica de radiologia deixou a sala e acionou outros integrantes da equipe médica. Porém, o senador teria recusado novo atendimento.

O que dizem hospital e Malta

O hospital DF Star divulgou uma nota à coluna Na Mira, no Metrópoles, em que assegurou ter dado suporte à profissional. “A unidade também reitera que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades envolvidas na investigação do episódio”.

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