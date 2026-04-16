PF prende ex-presidente do BRB após detectar pagamento de propina em operação com Banco Master

A PF informou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça que detectou o caminho da propina a Paulo Henrique pela venda do Master ao BRB por meio da aquisição de imóveis. Com base nessas informações, Mendonça decretou a prisão preventiva

Publicado em 16/04/2026 às 08:04

Alterado em 16/04/2026 às 08:04

Por Aguirre Talento - A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, 16, a o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, na quarta fase da Operação Compliance Zero, que apura crimes do banqueiro Daniel Vorcaro e do Banco Master.

A PF informou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça que detectou o caminho da propina a Paulo Henrique pela venda do Master ao BRB por meio da aquisição de imóveis. Com base nessas informações, Mendonça decretou a prisão preventiva.

Também é alvo de prisão um advogado ligado a Costa suspeito de montar essa estrutura de lavagem de dinheiro para o ex-presidente do BRB.

Essa quarta fase foi deflagrada para aprofundar esses crimes envolvendo a transação do BRB com o Banco Master. O Banco Regional de Brasília injetou R$ 12 bilhões na instituição de Daniel Vorcaro, comprando carteiras de crédito consignado fraudulentas. A operação deu prejuízo bilionário ao BRB, que ainda não calculou a cifra final e adiou a divulgação do seu balanço de 2025.

A terceira fase havia sido deflagrada em 4 de março e resultou na prisão de Vorcaro, após a investigação detectar diálogos nos quais ele ordenava ataques a adversários e tinha uma espécie de milícia armada. Atualmente, ele negocia um acordo de colaboração premiada com a PF e com a Procuradoria-Geral da República (PGR).