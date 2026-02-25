Ex-senador Fernando Bezerra e o filho, ex-ministro de Temer, são alvos de operação da PF sobre desvio de emendas

...

Publicado em 25/02/2026 às 13:29

Alterado em 25/02/2026 às 13:29

Por Plinio Teodoro - O ex-senador e ex-ministro Fernando Bezerra (MDB-PE) e os filhos, o ex-prefeito Miguel Coelho e deputado Fernando Filho (União-PE), são alvos da operação Vassalos, desencadeada nesta quarta-feira (25) pela Polícia Federal (PF), que investiga um novo polo de corrupção com esquema de desvios das chamadas emendas parlamentares.

Segundo a PF, o objetivo é apurar a prática de crimes licitatórios diversos, como a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório e a fraude em licitação e contrato, além de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

“A investigação aponta para existência de uma organização composta por agentes públicos e privados suspeita de desviar recursos públicos oriundos de emendas parlamentares, por meio do direcionamento de licitações para empresa vinculada ao grupo, com posterior utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio”, diz a instituição, em nota.

Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal.

Fernando Bezerra é membro de uma longa dinastia política de Pernambuco, sobrinho do ex-governador Nilo Coelho. Sempre ligado ao Centrão, ele foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1987, durante a redemocratização, pelo PFL e chegou ao Senado em 2015.

Entre 2011 e 2013 foi Ministro da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff. Após o golpe parlamentar, ele rompeu com o PSB e se filiou ao MDB, atuando como base de Michel Temer no Congresso. Bezerra também foi líder do governo Jair Bolsonaro (PL) no Senado.

Alvo da Operação, Fernando Bezerra de Sousa Coelho Filho foi Ministro de Minas e Energia do Brasil no Governo Michel Temer.