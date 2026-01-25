Polícia Federal começa a ouvir investigados no caso do banco master/BRB nesta segunda-feira

...

Publicado em 25/01/2026 às 12:18

Alterado em 25/01/2026 às 12:18

Por Mateus Maia - A Polícia Federal começa a ouvir, nesta segunda-feira, oito investigados na operação Compliance Zero, que apura possíveis irregularidades na tentativa de compra do banco Master pelo BRB.

Os depoimentos serão feitos por videoconferência ou na sede do Supremo Tribunal Federal (STF). As oitivas vão de 8h às 16h e seguirão até terça-feira. Veja quem será ouvido:

? Dário Oswaldo Garcia Junior, diretor de Finanças e controladoria do BRB;

? André Felipe de Oliveira Seixas Maia, empresário;

? Henrique Souza e Silva, empresário;

? Alberto Felix de Oliveira, superintendente de tesouraria do banco Master;

? Robério Cesar Bonfim Mangueira, superintendente do BRB;

? Luiz Antonio Bull, ex-diretor executivo do Master;

? Angelo Antonio Ribeiro da Silva, executivo do banco Master;

? Augusto Ferreira Lima, ex-executivo do banco Master.

A primeira etapa da Operação chegou a prender o ex-banqueiro Daniel Vorcaro no dia 17 de novembro de 2025, um dia antes de o Banco Central (BC) determinar a liquidação do Master. Ele é acusado de liderar um esquema que criou carteiras falsas de crédito, vendidas por R$ 12,2 bilhões ao BRB. Desde então, Vorcaro foi solto.

O BRB chegou a apresentar uma proposta para comprar o Master em março do ano passado, mas a transação acabou reprovada pelo BC. Depois, a autarquia determinou a liquidação extrajudicial do Master, que está em andamento.