Defesa de Vorcaro nega ‘com veemência’ negociar delação premiada

Publicado em 22/01/2026 às 06:37

A defesa do empresário Daniel Vorcaro negou, em nota enviada ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), haver qualquer proposta ou negociação de delação premiada. As especulações sobre essa possibilidade ganharam força nos últimos dias, após o advogado Walfrido Warde, contrário à colaboração premiada, deixar o caso.

A nota enviada pelo criminalista Sérgio Leonardo, que integra a equipe que defende Vorcaro, diz que delação não foi objeto de tratativa formal conduzida pelo empresário ou por advogados dele.

“Daniel Vorcaro reafirma sua inocência, segue exercendo plenamente seu direito de defesa, colaborando com as autoridades dentro dos limites legais e confia nEle foi solto ainda no final de novembro e responde em liberdade, sob condição de usar tornozeleira eletrônica.o esclarecimento dos fatos por meio dos instrumentos regulares do devido processo legal”, diz o comunicado.

Dono do Banco Master, Vorcaro foi preso em novembro do ano passado, no âmbito da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga supostas fraudes na produção de carteiras falsificadas.

Ao longo do mês passado, uma ofensiva judicial contra a decisão do Banco Central de liquidar o Master se intensificou.

O Tribunal de Contas da União (TCU) chegou a determinar uma inspeção na autoridade monetária para avaliar o caso. Membros do setor financeiro avaliam, reservadamente, que o movimento é parte de uma tentativa mais ampla de enfraquecer os argumentos jurídicos contra Vorcaro.