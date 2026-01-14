Polícia Federal vai à Faria Lima, de novo, atrás de documentos sobre o banco Master; cunhado de Vorcaro foi preso

Marido da irmã do banqueiro, Fabiano Campos Zettel, estaria no aeroporto de Guarulhos para embarcar em voo internacional, o que denota ter sido avisado previamente sobre a visita 'sigilosa' da polícia

Publicado em 14/01/2026 às 08:03

Alterado em 14/01/2026 às 08:44

Mais um vez, viaturas da Polícia Federal amanheceram em operação no principal centro financeiro do País Foto: Werther Santana/Estadão

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 14, a segunda fase da Operação Compliance Zero, que mira suspeitas envolvendo o banco Master. Um dos alvos de busca e apreensão, pela segunda vez, é o banqueiro Daniel Vorcaro. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli.

A PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além de Vorcaro, a operação também realiza buscas contra a irmã dele, seu cunhado e um primo, todos suspeitos de envolvimento em operações financeiras fraudulentas do banco.

Essa ação busca aprofundar as suspeitas de irregularidades colhidas na Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro, que havia resultado na prisão do banqueiro.

O foco dessa nova fase é aprofundar as suspeitas de gestão fraudulenta do banco Master.

A operação tem como base as provas colhidas na primeira fase, que apurou suspeitas de irregularidades na operação de venda do Master para o Banco Regional de Brasília (BRB). A partir dessas provas colhidas e de novas informações recebidas pelos investigadores, a PF deflagrou essa segunda fase.

Procurada, a defesa de Vorcaro não respondeu de imediato a pedido de comentário. A Reuters procura localizar a defesa de outros alvos da operação.

Em nota, sem citar nomes, a PF disse que a segunda fase da Operação Compliance Zero tem por objetivo apurar a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.

"Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão (São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro), expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$5,7 bilhões", disse o comunicado. (com Ricardo Brito/Reuters)