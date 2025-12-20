Jair Bolsonaro guardava fuzis e pistolas nos cofres do Alvorada

Publicado em 20/12/2025 às 08:04

Por Julinho Bittencourt - Dois cofres localizados no Palácio da Alvorada estão no centro de uma investigação conduzida pela Polícia Federal (PF). Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira pelo SBT News, os compartimentos teriam sido utilizados para armazenar armas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a emissora, Bolsonaro guardava nos cofres fuzis e pistolas recebidos como presente durante o exercício do mandato. A instalação dos equipamentos de segurança teria ocorrido após o então presidente receber um fuzil do governo dos Emirados Árabes Unidos, durante uma visita oficial em 2019.

Na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou um pedido da Polícia Federal (PF) para interrogar Bolsonaro a respeito do conteúdo encontrado nos cofres. O depoimento está marcado para o dia 30 de dezembro, entre 9h e 11h, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Segundo a PF, os cofres foram abertos em junho deste ano, cerca de dois anos e meio após Bolsonaro deixar o Palácio da Alvorada. No interior, foram encontrados documentos pessoais do ex-presidente e outros bens, cujo conteúdo detalhado não foi divulgado.

Propriedade e origem

A corporação informou que pretende ouvir Bolsonaro para esclarecer a propriedade e a origem dos itens localizados. Em ofício encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, a PF destacou a necessidade da oitiva diante da presença de documentos pessoais do ex-presidente junto a outros objetos.

No mesmo documento, a Polícia Federal relatou que foi acionada pela Presidência da República para apurar o caso dos cofres, mas não informou a data em que a solicitação foi feita.