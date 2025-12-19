Bolsonaro será interrogado pela PF por bens encontrados no Alvorada

Oitiva acontecerá onde ex-presidente cumpre mais de 27 anos de prisão

Publicado em 19/12/2025 às 12:34

Alterado em 19/12/2025 às 13:06

O ex-presidente Jair Bolsonaro será interrogado pela Polícia Federal (PF) em 30 de dezembro sobre os documentos e bens pessoais encontrados em dois cofres no Palácio da Alvorada, em junho deste ano.



O ex-mandatário será ouvido pelas autoridades na Superintendência da PF, em Brasília, onde cumpre uma pena de mais de 27 anos de reclusão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.



A oitiva, que recebeu sinal verde do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acontecerá na manhã do dia 30.



A apuração é coordenada pela Divisão de Segurança Ativa e Polícia Judiciária e busca entender a origem dos documentos.



De acordo com a decisão do magistrado, os itens pertencentes a Bolsonaro foram encontrados em 25 de junho, quando a Presidência da República revelou a existência dos cofres para a PF. (com Ansa)