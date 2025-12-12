Mariângela Fialek: quem é a ex-assessora de Lira alvo da PF em esquema de emendas

...

Publicado em 12/12/2025 às 11:14

Alterado em 12/12/2025 às 12:51

Por Raony Salvador - A Polícia Federal mirou nesta sexta-feira (12) a advogada Mariângela Fialek, uma das figuras mais influentes no entorno de Arthur Lira e responsável por áreas estratégicas ligadas à liberação e fiscalização de emendas parlamentares. Graduada pela PUC-RS e mestre em Direito do Estado pela USP, Fialek construiu carreira ocupando cargos de alta relevância em diferentes governos e estatais.

Atuou como subsecretária de Assuntos de Governo de São Paulo no período Michel Temer e, no governo Bolsonaro, como assessora especial de Relações Institucionais do Ministério do Desenvolvimento Regional, órgão responsável por obras financiadas por emendas. Em paralelo, passou a integrar conselhos fiscais de duas estatais: a Codevasf (desde 2020) e a Caixa Econômica Federal (desde 2022).

Em 2021, Fialek assumiu a chefia da Assessoria Especial da Presidência da Câmara, posto crucial no gabinete de Arthur Lira. Sua função incluía interlocução política e acompanhamento do fluxo de emendas, justamente enquanto atuava também na Codevasf — estatal que executa obras financiadas por essas mesmas indicações parlamentares.

Esse acúmulo foi alvo de reportagens em 2023, que apontaram possível conflito de interesses entre liberar e fiscalizar recursos. O caso reacende agora, com a PF investigando desvios ligados ao orçamento.

O perfil de Fialek ajuda a explicar por que seu nome aparece no centro da operação: ela transitava simultaneamente entre a articulação política da Câmara, conselhos de estatais e estruturas que administram recursos bilionários. (com Agência Brasil)