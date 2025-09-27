Piloto que denunciou Ciro Nogueira e Rueda, presidente do União Brasil, diz ter medo e pede ajuda

Publicado em 27/09/2025 às 09:31

Alterado em 27/09/2025 às 09:31

Por Julinho Bittencourt - O piloto Mauro Caputti Mattosinho, que denunciou o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e o Primeiro Comando da Capital (PCC), diz estar com medo e pede ajuda. Em vídeo postado nas redes sociais, ela afirma:

“Eu tô com medo, bastante, mas a indignação de tanto tempo um dia ficou maior que o medo. Não podemos esquecer nossa capacidade de nos indignar, porque indignados e juntos a gente consegue virar o jogo. Eu sou um piloto, um cara comum que eu vi e ouvi muita coisa. E eu sei que não sou o único. As mensagens que eu tenho recebido me fazem acreditar nisso.

“E agora, eu preciso de vocês. Minha segurança depende da minha visibilidade. Esses políticos poderosos, a gente sabe que eles têm mídia, eles têm dinheiro, eles têm o sistema e eles já estão atuando nos bastidores. E eu só tenho vocês. Compartilha esse vídeo, marca seus amigos, marca seu deputado, marca seus influenciadores preferidos, vamos espalhar. Quanto mais olhos nessa história, melhor a chance de eles conseguirem nos calar”, encerrou.

Relembre o caso

Piloto de jatinhos usados por líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) - e que teriam o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, como "dono oculto" -, Mauro Caputti Mattosinho, de 38 anos, confirmou ter levado uma sacola, que teria dinheiro vivo, ao presidente do PP, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que foi ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PL).

Mattosinho fez a revelação de forma anônima em entrevista ao ICL Notícias no dia 31 de agosto, o que provocou a ira de Ciro Nogueira, que chegou a divulgar o número do telefone do jornalista Leandro Demori, que entrou em contato para pegar o outro lado. O senador nega que tenha recebido dinheiro “tido proximidade de qualquer espécie” com Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco.

Líderes do PCC, Beto Louco e Mohamad Hussein Mourad, mais conhecido como Primo estão foragidos após ação da PF que desvendou o braço da facção criminosa na Faria Lima.

De forma anônima, Mattosinho revelou que teria levado uma sacola de dinheiro a Nogueira por encomenda de Primo e Beto Louco.

“Sim, ele falou que [a sacola com dinheiro] era para o Ciro Nogueira. Eles estavam indo encontrar o Ciro, em posse dessa sacola”, diz à época.

Nesta quinta-feira (18), em nova entrevista ao ICL em que revelou que Rueda seria dono oculto das aeronaves usadas pela facção criminosa, o piloto deu mais detalhes sobre a entrega do pacote ao senador, lobista da Faria Lima e principal articulador do golpe dos ricaços no Congresso Nacional.