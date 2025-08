PRF apreende fuzis que estavam sendo levados do Rio para Porto Seguro

Publicado em 05/08/2025 às 11:55

Alterado em 05/08/2025 às 11:55

.

Sete fuzis e dez carregadores que estavam sendo levados para a cidade de Porto Seguro, no litoral sul da Bahia, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Teresópolis.

As armas e os carregadores estavam escondidos dentro do painel de um carro que seguia em direção ao município baiano.

O veículo foi abordado por uma equipe da PRF na BR-116, altura do quilômetro 71, em Teresópolis, nessa segunda-feira (4). Como o motorista demonstrou nervosismo, os agentes resolveram fazer uma busca minuciosa no automóvel.

Os policiais acharam as armas em um compartimento dentro do painel do carro: sete fuzis calibre 5,56mm desmontados e 12 carregadores. O motorista disse que entregaria o armamento a uma facção criminosa do Rio com ramificação na Bahia.

O registro da apreensão foi feito na delegacia policial de Teresópolis. O motorista, após ser autuado em flagrante, foi encaminhado ao sistema prisional do fluminense, onde ficará à disposição da Justiça, aguardando julgamento. (com Agência Brasil)