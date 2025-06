Eduardo Bolsonaro marca Alckmin para ser morto por Israel

...

Por Francine Eustaquio - O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que atualmente vive nos Estados Unidos, fez uma publicação nesta sexta-feira (13), sugerindo que o governo de Israel elimine o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Em seu perfil na rede X (antigo Twitter), Eduardo compartilhou uma foto em que Alckmin aparece sentado ao lado de líderes do Iêmen, Líbano e Palestina.

Na publicação, o deputado incluiu Alckmin em uma lista ao lado de líderes de organizações consideradas terroristas pelos Estados Unidos, como Mohammed Abdulsalaman (Houthis), Ziad Al-Nakhalaj (Jihad Islâmica), Naim Qassem (Hezbollah) e Ismail Habiyeh (Hamas).

A publicação destaca os status “vivo” ou “morto” de cada nome, com menção de que antigos ocupantes da liderança do Hezbollah foram mortos por Israel.

O nome de Geraldo Alckmin aparece no topo da tabela, identificado como “vivo”, acompanhado de sua função como vice-presidente do Brasil e de sua filiação partidária.

A foto utilizada no post corresponde à visita oficial de Alckmin ao Irã em julho de 2024, quando o vice-presidente brasileiro participou de reuniões para fortalecer as relações comerciais entre os dois países. A imagem foi reutilizada no post compartilhado por Eduardo Bolsonaro, em meio à atual escalada de tensões no Oriente Médio.

