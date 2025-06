Em depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro diz que enviou R$ 2 milhões a Eduardo

...

Publicado em 05/06/2025 às 19:38

Alterado em 05/06/2025 às 19:38

Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (5) que transferiu cerca de R$ 2 milhões ao filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, que está atualmente morando nos Estados Unidos. Segundo ele, a quantia foi enviada para que o parlamentar não passe "necessidade" no país estrangeiro.

"Botei dinheiro na conta dele, bastante até, dinheiro limpo, legal, até PIX", afirmou o ex-mandatário. “Lá fora tudo é mais caro, eu tenho dois netos e ele tá lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades".

A fala de Bolsonaro ocorreu durante uma entrevista coletiva, após ele prestar cerca de duas horas de depoimento à Polícia Federal. O ex-mandatário foi ouvido no inquérito que apura a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), o deputado licenciado teria buscado apoio do governo do presidente Donald Trump para impor sanções a autoridades brasileiras, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).