Bolsonaro depõe à PF nesta quinta sobre articulações do filho Eduardo nos EUA para obstruir investigação de golpe

Publicado em 05/06/2025 às 08:39

Por Guilherme Levorato - Jair Bolsonaro (PL) comparece nesta quinta-feira (5) à sede da Polícia Federal, em Brasília, para prestar depoimento no inquérito que apura uma suposta tentativa do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de interferir nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A audiência está marcada para as 15h.

A investigação conduzida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tem como foco a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde o parlamentar teria buscado, junto ao governo do presidente Donald Trump, sanções contra autoridades brasileiras responsáveis pelas apurações no Brasil. O deputado é investigado pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O Ministério Público aponta Jair Bolsonaro como beneficiário direto das supostas ações do filho. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-presidente teria afirmado ser "o responsável financeiro" pela permanência de Eduardo em solo americano — dado que sustenta a tese de que ele patrocinou as investidas internacionais contra o andamento das investigações no Brasil.

Além do depoimento de Jair Bolsonaro, Moraes determinou que Eduardo Bolsonaro também seja ouvido. Licenciado do cargo e residindo atualmente nos Estados Unidos, o deputado poderá enviar suas respostas por escrito. O ministro do STF solicitou ainda que o Ministério das Relações Exteriores indique quais diplomatas brasileiros estão aptos a depor sobre as supostas articulações de Eduardo em território americano.

Na última segunda-feira (2), o primeiro depoimento relacionado ao caso foi prestado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do partido na Câmara. Ele é o autor da representação que motivou o pedido de investigação. Aos investigadores, o deputado declarou que Eduardo tem promovido atos para "intimidar" e "depredar simbolicamente" o STF e outras instituições que atuam no esclarecimento da tentativa de golpe.

Lindbergh também solicitou o bloqueio de bens e contas de Jair Bolsonaro. "Isso é um golpe continuado", afirmou o parlamentar, referindo-se ao apoio material do ex-presidente à permanência do filho nos Estados Unidos.

A apuração, que pode agravar a situação de Bolsonaro na ação penal que responde no STF, se soma a outras frentes de investigação contra o ex-mandatário e seus aliados, envolvendo a atuação da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário.