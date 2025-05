PF vê possível obstrução de Justiça e deve convocar Bolsonaro a depor

...

Publicado em 29/05/2025 às 14:34

A Polícia Federal deve intimar Jair Bolsonaro (PL) a prestar esclarecimentos sobre um telefonema feito ao senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) na véspera do depoimento do parlamentar ao Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da ação penal sobre uma suposta trama golpista para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022. "Existe grande chance de ele ser ouvido", declarou uma fonte da cúpula da PF à coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, sob condição de anonimato.

Bolsonaro telefonou para Mourão na semana passada, pouco antes de o general prestar depoimento no âmbito das investigações que correm na Suprema Corte. Conforme relatado pelo próprio Mourão, o ex-mandatário lhe pediu que ressaltasse, durante a oitiva, alguns pontos que ele considerava relevantes.

Em entrevista ao Metrópoles, Mourão, que foi vice-presidente da República durante o governo Bolsonaro, relatou que Bolsonaro entrou em contato para solicitar que certos pontos considerados estratégicos fossem reforçados durante seu depoimento. Um dos pedidos foi para que Mourão deixasse claro que nunca ouviu dele qualquer menção sobre ruptura institucional. O depoimento ocorreu na última sexta-feira (23).

A atitude gerou forte reação nos bastidores da Justiça. O gesto de Bolsonaro foi interpretado negativamente por ministros do STF e também por membros da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da própria Polícia Federal. A avaliação entre autoridades é que a ligação pode configurar uma tentativa de interferência indevida no processo, podendo inclusive ser enquadrada como obstrução de Justiça, caso fique demonstrado que houve coação.