Flamengo: PF indicia Bruno Henrique por suposta manipulação em jogo

Atacante do Flamengo teria forçado falta contra o Santos

Publicado em 16/04/2025 às 10:12

Alterado em 16/04/2025 às 10:12

Nas redes sociais, torcedores do Botafogo estão mandando o Bruno Henrique 'fazer chororô agora' Foto: Gilvan de Souza / CRF

A Polícia Federal (PF) indiciou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, por suposto envolvimento em um esquema de manipulação de apostas esportivas.

Além do atleta, outros noves suspeitos também foram indiciados, incluindo seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, a cunhada, Ludymilla Araújo Lima, e a prima do jogador, Poliana Ester Nunes Cardoso.

Todos são apontados por participar de apostas relacionadas ao caso, segundo o "Jornal Nacional", da TV Globo, dessa terça-feira (15).

De acordo com o inquérito da PF, Bruno Henrique teria forçado uma falta para receber um cartão vermelho durante uma partida entre Flamengo e Santos, realizada em 1º de novembro de 2023, válida pela Série A, do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o jogador foi expulso, e o Flamengo acabou derrotado por 2 a 1 pelo adversário.

Em nota, o Flamengo disse que "não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique".

Entretanto, o caso será analisado agora pelo Ministério Público.

A suposta quadrilha começou a ser investigada no ano passado, no âmbito da Operação Spot-Fixing, deflagrada pela PF após alerta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A investigação teve como base relatórios da International Betting Integrity Association (IBIA), que detectaram indícios de manipulação no mercado de apostas do Brasileirão.

Em novembro de 2024, a PF chegou a cumprir 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG). Na época, o atleta não comentou o caso, e o Flamengo afirmou confiar no jogador.