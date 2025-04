Comissão aprova tirar arma de segurança de Lula e relator diz querer morte de presidente

Votação ocorre na Comissão de Segurança Pública da Câmara; autor da proposta diz que a conduta dos agentes de segurança deve ‘estar de acordo com a ideologia do atual mandatário’

Publicado em 09/04/2025

Alterado em 09/04/2025 às 10:57

Por Levy Teles - Deputados da bancada da bala que controla a Comissão de Segurança da Câmara aprovaram, nesta terça-feira, 8, projeto de lei que pretende impedir o uso de armas de fogo por integrantes da segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de todos os seus ministros, em razão da posição desarmamentista do chefe do Executivo. O placar final terminou com 15 votos favoráveis, oito contra e uma abstenção. A matéria agora vai para a Comissão de Administração e Serviço Público.

O relator da proposta, Gilvan da Federal (PL-ES), ainda disse que deseja a morte do chefe do Executivo. “Eu quero mais que Lula morra, eu quero que ele vá para o quinto dos infernos. Eu quero mais que ele morra, e que (os seguranças dele) andem desarmados", disse.



Deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL RJ, disse que o projeto é fruto do 'mau-caratismo' dos seus autores Foto: reprodução de vídeo

Delegado Caveira (PL-PA), autor da proposta, diz que a atuação dos agentes de segurança deve “estar de acordo com a ideologia do atual mandatário, que não vê nas armas de fogo algo benéfico para a sociedade”.

Para Caveira, seria necessário “vedar o uso de arma de fogo por esses agentes”. “É uma medida coerente com a visão do atual governo de promover uma cultura de paz, reduzir a violência e buscar soluções não violentas para os desafios de segurança”, afirmou.

No relatório, Gilvan afirma que “é moralmente inaceitável o uso do armamento por parte dos seguranças do presidente da República e de seus ministros”.

“Consideramos fundamental a adequação da segurança do presidente da República e de seus ministros de Estado à realidade imposta pelos mesmos ao cidadão comum”, justifica Gilvan.

Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), foi o único governista a discursar contra. Ele chamou a iniciativa de absurda e questionou se a iniciativa seria uma sinalização de “burrice” ou “mau-caratismo” dos parlamentares. “Na hipótese de não ser ignorância, qual a outra hipótese para um projeto pitoresco como esse?”, perguntou.

INFORME JB: Sob a farsa da tal da 'liberdade de expressão', este deputado bolsonarista, 'cristão, patriota e defensor da família', pago com dinheiro público, declarou na Câmara que quer ver o presidente Lula morto. Assista às imagens

Eis o que fez o bolsonarismo com o que entende por imunidade parlamentar. Logo aparecerá algum idiota na imprensa, é isso anda bem fácil, para dizer que querer não é poder. Como se a fala de um deputado não pudesse ser tbem uma exortação. Mas há mais: ele votou a favor de um… pic.twitter.com/Y9RnvyzyQ9 — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) April 9, 2025