O Brasil não é quintal dos Estados Unidos

Publicado em 10/07/2025 às 17:37

Alterado em 10/07/2025 às 17:49

O jornal “O Estado de S. Paulo”, que nos últimos anos era mais simpático, ideologicamente, ao ex-presidente Jair Bolsonaro que ao presidente Lula, publicou nesta quinta (10) candente editorial no qual acusa a chantagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ameaçar impor tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros exportados aos EUA a partir de 1º de agosto, em razão dos processos movidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, de “coisa de mafiosos”.



A posição do tradicional e conservador jornal paulista, de fazer clara escolha pelo Brasil, delimita o terreno sobre a medida extemporânea e agressiva do governo Trump. Não há como ficar indiferente diante da afronta à soberania do Brasil e os interesses maiores das empresas e trabalhadores brasileiros.



Não se pode misturar questões políticas, manipuladas junto à administração Trump e congressistas republicanos pela família Bolsonaro, à frente o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se licenciou para agir contra o Brasil nos subterrâneos do governo Trump, com os legítimos interesses comerciais brasileiros.



A verdade é que a família Bolsonaro, que sempre se diz "patriota", cruzou a linha que demarca os interesses brasileiros e colocou as ambições pessoais do ex-presidente, que liderou uma cruzada contra o Estado Democrático de Direito, acima de qualquer noção de decência e de defesa dos interesses nacionais.



A ação equivocada merece o repúdio geral. Não é admissível sequestrar a economia brasileira, fechando 50% das portas do mercado americano com tarifas leoninas – as maiores impostas pela administração Trump – para exigir a anulação das condenações já sacramentadas pela Justiça Eleitoral contra o ex-presidente e, muito menos, a interrupção, "IMEDIATAMENTE", dos processos contra Bolsonaro e os 33 golpistas no STF.



Trump imagina repetir a grotesca política do “porrete grande” aplicada pelo presidente Theodore Roosevelt no final do século 19. O presidente norte-americano está passando por cima das determinações da Organização das Nações Unidas e de seu órgão de discussão das questões comerciais, a Organização Mundial de Comércio (OMC), e quer afrontar a soberania nacional. Alto lá.



É preciso gritar bem alto: O Brasil não é quintal dos Estados Unidos.