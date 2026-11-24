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Publicado em 24/11/2026 Ã s 17:42

Alterado em 24/11/2026 Ã s 17:42

Quando se fala em Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA Digital, a primeira imagem que surge é das redes sociais e das plataformas que concentram o público infantojuvenil, como o Roblox e tantas outras.

É natural que seja assim. A maior parte das notícias sobre a Lei 15.211/2025 trata das grandes plataformas de interação, dos algoritmos e da exposição de crianças e adolescentes a conteúdos contratados.

Essa ênfase, porém, deixa na sombra uma parte da norma que alcança um universo muito maior de empresas, e que está passando despercebida por quem mais deveria prestar atenção nela.

Logo em seus primeiros artigos, o ECA Digital não se limita às plataformas projetadas para o público jovem.

Ele atinge, também, os produtos e serviços de tecnologia de acesso provável para crianças e adolescentes. Isso inclui o e-commerce, os marketplaces e as lojas virtuais em geral. E, alcança, com especial rigor quem vende produtos e serviços proibidos para menores de 18 anos.

Refiro-me, sobretudo, a dois segmentos: O primeiro é o das lojas e “marketplaces” que comercializam bebidas alcoólicas, além de outros itens vedados ao público infantil juvenil, como materiais explosivos e fogos de artifício. O segundo é o dos sites e serviços de conteúdo adulto ou erótico. Para ambos, a mensagem da lei é direta: não basta mais perguntar.

Durante anos, a internet conviveu com a famosa janela "Você tem mais de 18 anos?", resolvida com um único clique. Essa autodeclaração caiu por terra. O ECA Digital exige que as empresas adotem mecanismos de aferição de idade confiáveis e eficazes, capazes de impedir de fato o acesso de crianças e adolescentes a produtos, serviços e conteúdos que lhes são proibidos.

A pergunta deixada de ser o usuário afirma ser adulto e passou a ser como a empresa se certifica disso.

Não se trata de um detalhe técnico. Vale lembrar que vender, fornecer, servir ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente é crime, previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de detenção de dois a quatro anos e multa.

O ambiente digital não cria uma zona de exceção para essa conduta. Uma loja virtual que entrega vinho, cerveja ou destilados a um adolescente que apenas clica em "sim" não está diante de uma falha de usabilidade. Está diante de um risco penal, além das avaliações administrativas da nova lei.

Há ainda um ponto de calendário que merece atenção. A lei está em vigor desde 17 de março deste ano. Ainda assim, a Agência Nacional de Proteção de Dados, seguindo uma boa prática que já foi planejada em outros benefícios, colocou um cronograma de implementação.

Na minha avaliação, foi até generosa: concedeu prazo até o final de novembro para a adequação, sobretudo do comércio e dos “marketplaces” que vendem produtos e serviços proibidos, e sinalizou o início das fiscalizações a partir de janeiro.

Esse cronograma não pode ser lido como um adiamento. A obrigação existe desde março, e a empresa pode ser questionada a qualquer momento. O prazo concedido pela ANPD é uma oportunidade de organização, não uma licença para esperar. E novembro já está em curso.

Adequar-se não significa apenas instalar uma ferramenta. A aferição de idade envolve escolher um método proporcional ao risco do produto, verificar o fluxo de cadastro e de compra, ajustar a política de privacidade, tratar com responsabilidade os dados coletados para essa verificação, rever contratos com parceiros logísticos e de pagamento, treinar equipes e documentar cada decisão.

No caso dos “marketplaces”, ainda há uma questão de responsabilidade sobre os vendedores que operam na plataforma. É um conjunto de processos e procedimentos que precisa ser pensado, implementado e revisado com método.

O meu convite, portanto, é dirigido aos empresários do varejo “online”, das adegas virtuais, das distribuidoras de bebidas, dos “marketplaces” e dos serviços de conteúdo adulto: o ECA Digital também é sobre vocês. A proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital não é tarefa exclusiva das redes sociais. É responsabilidade de todos que oferecem, a um clique de distância, aquilo que a lei reserva aos adultos.

A janela do "sim, tenho mais de 18 anos", fechada. Quem ainda depende dela está operando fora da lei.

Cândida Terra é advogada, presidente da comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB-RJ, sócia fundadora do Terra Rocha Advogados.