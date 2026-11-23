...

Publicado em 23/11/2026 às 15:36

Alterado em 23/11/2026 às 15:36

Existe um jeito silencioso de arrecadar mais sem criar nenhum imposto novo. Basta atrasar o pagamento daquilo que o governo já deve. Foi o que o Senado aprovou na semana passada, dentro do pacote de ajuste fiscal conhecido como PLP 299, agora a caminho da Câmara. Escondido num artigo de nome técnico, o 6º-F, há um poder novo e nada pequeno: sempre que o caixa do governo apertar, o Executivo poderá, por conta própria, impedir que as empresas usem créditos que já têm para quitar impostos. Parece detalhe de contador. Não é.



Vale explicar com calma, porque é justamente aí que mora o problema. Toda empresa, uma hora ou outra, acaba virando credora do governo. Pagou imposto a mais, ganhou uma ação na Justiça, acumulou valores a recuperar. Ao mesmo tempo, ela também deve outros tributos. O caminho natural seria o mais óbvio: um acerto de contas. Eu te devo, você me deve, a gente desconta um do outro e segue em frente. É isso que se chama de compensação. O que o novo artigo faz é permitir que o governo trave esse acerto quando quiser, decidindo por decreto quanto de cada crédito poderá ou não ser usado. Sem prazo definido. Sem regra clara sobre quando aquele dinheiro volta.

Na prática, o que era um direito vira um empréstimo que a empresa é obrigada a fazer ao governo. Sem ter escolhido, sem juros combinados (incide Selic) e sem data para receber de volta. O crédito não some do papel, apenas fica preso num ponto indefinido do futuro e é ainda mais amargo para quem brigou anos na Justiça e venceu: é como ganhar a causa e descobrir que não pode sacar o prêmio.



Tem um detalhe que deixa a situação quase irônica. Esse crédito preso continua sendo corrigido pela Selic, que hoje está nas alturas. No balanço, até parece um bom negócio, porque o valor cresce todo mês. Só que correção monetária não é dinheiro vivo. Um crédito que rende juros no papel, mas que o governo pode bloquear a qualquer momento, não é um ativo de verdade. É um ativo fantasma: engorda os números da empresa, inclusive aumenta a sua base tributária (efetivo looping) e ao mesmo tempo, não paga salário, não quita fornecedor, não banca um projeto novo. A empresa fica rica na planilha e continua apertando o cinto no mundo real.



Vale fazer uma inversão simples, só para sentir o peso da coisa. Imagine se uma pessoa comum resolvesse agir exatamente assim. Pagar o supermercado, o aluguel e a conta de luz só quando desse na telha, sem data marcada. Avisar a Receita que o imposto sai quando o orçamento permitir, lá na frente, corrigido por juros, um dia desses. Qualquer um de nós, fazendo isso, viraria inadimplente em poucas semanas. Nome no Serasa, multa, juros rodando, cobrança, até o risco de perder bens. Agora repare na assimetria. Quando é o cidadão que deve ao Estado, existe prazo, multa, juros e protesto. Quando é o Estado que deve ao cidadão, ele mesmo decide se paga, quanto paga e quando paga. A mesma atitude que nos transformaria em caloteiros ganha, no governo, o nome respeitável de ajuste fiscal.



Para se ter uma ideia do tamanho da coisa, o Senado aprovou o texto por 45 votos a 31, e as estimativas de arrecadação com o pacote vão de 18 bilhões a mais de 50 bilhões de reais só em 2027. É muito dinheiro e ninguém sério nega que o país precisa equilibrar as contas. Mas boa parte desse valor não nasce de uma economia mais forte nem de um imposto discutido abertamente. Nasce de adiar uma dívida que o próprio Estado reconhece ter. No fundo, não é arrecadar mais. É pagar menos do que se deve, bem na hora em que se deveria pagar.



E esse problema não chega sozinho. Ele vem junto de uma Selic que encarece qualquer empréstimo e sufoca quem depende de capital de giro. Vem junto de uma reforma tributária que, por mais necessária que seja, vai obrigar as empresas a conviver por anos com dois sistemas de impostos ao mesmo tempo, o que custa caro só em contabilidade. Vem junto, no mesmo projeto, de um aumento de carga para quem está no lucro presumido e vem junto, ainda, da discussão sobre o fim da escala 6x1, justa do ponto de vista de quem trabalha, mas que, feita sem transição, também pesa na folha. Cada medida, olhada sozinha, tem a sua explicação. Somadas, apertam o caixa das empresas de todos os lados de uma vez.



É aqui que entra a parte que mais me preocupa: o que acontece com o dinheiro que as empresas gastam em inovação. O Brasil tem um bom instrumento para estimular isso, a Lei do Bem. Em poucas palavras, ela permite que a empresa que investe em pesquisa pague menos imposto de renda. À primeira vista, esse incentivo não teria nada a ver com a trava que o governo acabou de criar. Mas tem e muito!



A conta da Lei do Bem é fechada uma vez por ano, junto com o balanço. Como a maioria das empresas vai pagando o imposto aos poucos ao longo dos doze meses, quando chega o acerto final elas quase sempre percebem que pagaram além do necessário. Ou seja, o benefício da inovação costuma se transformar em imposto a recuperar, dinheiro que o governo passa a dever para a empresa e de que forma esse dinheiro volta? Pela compensação. Exatamente aquilo que o artigo 6º-F agora autoriza o governo a travar.



Por essa porta lateral, a nova regra atinge justamente o que o discurso oficial jura proteger. A empresa investe em pesquisa num ano, fecha a conta no ano seguinte e, na hora de transformar o incentivo em caixa, pode simplesmente descobrir que a regra mudou da noite para o dia. O estímulo continua escrito na lei, mas receber de fato passa a depender da necessidade de caixa do governo. Para quem montou um orçamento de inovação contando com aquele retorno, sobra menos dinheiro e, pior, muito mais incerteza.



E incerteza, para quem investe, costuma doer mais do que imposto alto. Essa é a parte que o ajuste finge não ver. Pesquisa e desenvolvimento são sempre a primeira despesa a cair quando o caixa aperta, porque dão retorno lá na frente, e não amanhã de manhã. O Brasil já investe em inovação bem menos do que os países que diz querer alcançar. Secar ainda mais o dinheiro que banca essa aposta é como comer a semente que daria a próxima colheita: mata a fome de hoje e garante a escassez de amanhã.



No fim das contas, o recado que sobra para quem pensa em investir no país é o pior possível. Nenhum empresário, brasileiro ou estrangeiro, escolhe onde colocar o dinheiro olhando só o tamanho do imposto. Ele olha, antes de tudo, se as regras são estáveis. Dá para conviver com carga alta, desde que se saiba com alguma segurança quais serão as regras do jogo amanhã. O que espanta o investimento é outra coisa: a sensação de que tudo pode mudar de uma hora para a outra, de que uma decisão já tomada pode ser atropelada, de que no fim do ano o governo muda o combinado para fechar a própria conta. Quando as instituições reforçam essa instabilidade a cada novo pacote, elas corroem o bem mais valioso de uma economia, que é a confiança de que vale a pena planejar o futuro.



Arrumar as contas públicas é preciso, e seria desonesto fingir o contrário. Mas há uma diferença enorme entre organizar o orçamento e hipotecar a capacidade das empresas de gerar a riqueza que vai sustentar esse mesmo orçamento mais adiante. Prender o dinheiro de quem produz, encarecer o crédito, aumentar a carga e, ao mesmo tempo, esperar que o país invista em inovação é como pedir para alguém correr mais rápido enquanto se aperta o cinto na altura do peito. A pergunta que a Câmara ainda tem tempo de responder não é se o Brasil precisa de ajuste, mas sim, se vale a pena salvar o caixa de hoje às custas da única coisa capaz de, lá na frente, tornar esse ajuste desnecessário.

Diego Teixeira é advogado e CEO da Grownt

