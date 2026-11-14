Nada é impossível

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Publicado em 14/11/2026 às 13:28

Alterado em 14/11/2026 às 13:28

De repente do medo fez-se a ousadia. E as ruas se encheram de jovens estudantes que faziam lembrar outros tempos. Tempos nos quais o medo silenciava vozes e paralisava corpos e nos quais os jovens se arriscavam. E muitas vezes pagavam com a própria vida por esse risco.

Pareciam outros tempos quando as ruas se enchiam de pessoas que gritavam palavras de ordem e entoavam cantos vibrantes e libertários. Outros tempos quando as passeatas punham os artistas, as mulheres e os padres à frente, a fim de proteger quem vinha atrás da brutalidade do arbítrio que, montado a cavalo e empunhando armas, ainda respeitava batinas, saias e criatividade.

Pareciam outros tempos, mas eram novos. Nova era a cor que maciçamente predominava: o vermelho do fogo que crepita e do sumo do fruto maduro. Novo era o movimento: pacífico e sem confrontos diretos e violentos. Nova era a composição da multidão. Caminhando, Cantando. Falando alto. Ao mesmo tempo podia se recordar tempos em que se vivia “caminhando e cantando e seguindo a canção”, Aqui a canção era de urgência e vigilância.

E também houve novidades nesses tempos de agora. Diferentes da caminhada cantada no espaço público. Fora da beleza das ruas cheias e incandescidas de vermelho. Diante dos teclados pretos e confinados no interior das casas. As redes se multiplicaram e se moveram ininterruptamente. Quem ia à rua voltava para casa, digitava e compartilhava. Quem não podia ir à rua, digitava e compartilhava durante o dia inteiro no recesso do privado.

Quando chegou o dia, começou a caminhada com destinos específicos: as escolas, as universidades, os edifícios que abrigavam em seu seio o coração da democracia: as urnas. E nesse momento a multidão de jovens e adultos foi enriquecida com outra presença improvável e até certo ponto impossível: os idosos.

De todo canto apareceram senhores e senhoras de avançada idade. Muitos transportados não apenas 'por familiares e cuidadores, mas em outras companhias: cadeiras de rodas, muletas, bengalas, andadores. Pessoas com mobilidade reduzida e saúde precária, que saem muito pouco de suas casas, quase que apenas para dirigir-se ao médico, ao fisioterapeuta. Esse vasto grupo de cabelos brancos foi em direção às urnas com um só desejo e finalidade: votar. Expressar seu desejo com relação ao país e ao futuro que eles não viverão, mas seus filhos e netos sim.

A urgência e a vigilância visavam preservar o devir. E a apuração começou com os corações batendo forte e a expectativa crescendo a cada minuto. Tanto esforço, tanta ansiedade e ainda parecia tudo tão distante e incerto.

E as urnas falaram. E o impossível foi se transformando em concreta possibilidade. O medo tornou-se alegria que se escutava em gritos, metais batendo, cornetas soprando. Alegria que era alívio, libertação, celebração. O que parecia impossível acontecera. A democracia estava salva pela eleição que tantos temiam perdida.

Muitos se angustiaram naquelas semanas que separaram o primeiro do segundo turno com a mesma pergunta que uma jovem há mais de dois mil anos fez ao mensageiro divino: Como se fará isto?

Agora, uma nação inteira sente que quando crianças, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, artistas, intelectuais e lideranças populares caminham e cantam juntos, o impossível acontece. Como respondeu o mensageiro à jovem Maria: A Deus nada é impossível. A estéril concebe, a virgem engravida, o deserto se transforma em jardim. Uma eleição em perigo vira e a vitória acontece. Um país respira aliviado: parabéns Brasil.

Maria Clara Bingemer, teóloga, escritora. Autora do livro A Sede de Deus nos Desertos Contemporâneos: Aproximações Teopoéticas, publicado pela editora Recriar, de São Paulo, entre muitas obras no decorrer de toda sua trajetória acadêmica.