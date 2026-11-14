Publicado em 14/11/2026 às 10:34

Alterado em 14/11/2026 às 10:34

'É realizada ao máximo'

Roger Scruton (2017)





"A mente é uma espécie de teatro, no qual percepções aparecem sucessivamente", já escreveu o filósofo David Hume.

Nesses tempos que correm, existem percepções dominantes no jogo político, tão efêmeras quanto os interesses que as manipulam.

Pensar em termos de risco é, essencialmente, inevitável; e viver no "piloto automático" se torna cada vez mais difícil.

O paradoxo das expectativas crescentes expõe atualmente a discrepância entre o que pessoas têm, e o que sentem que podem ter.

Entendo que não se deve esperar para tratar de questões cruciais tão somente quando se revestem de caráter político.

Quando as práticas apoiadas na inteligência artificial, ou por ela inspiradas, deixam-se modelar conforme uma lógica funcional.

Como fator intelectual, a inteligência contribuirá com o seu poder associativo, sobretudo com o pensar por analogias.

A origem de novas inspirações, porém, é o inconsciente não controlado, que emerge na consciência de forma brusca, instantânea.

E investir no alinhamento de estruturas, processos, modelos e práticas de gestão, visando obter ganhos de efetividade.

Liderança, sobretudo na vida política, não se define pelo poder, mas pela capacidade de aumentar senso de poder dos liderados.

Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos