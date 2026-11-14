Publicado em 14/11/2026 às 10:28

No dia 1º de maio, a Petrobras começou a produzir petróleo na plataforma P-79, no campo de Búzios, três meses antes do previsto. Em 11 de novembro, as ações preferenciais da companhia caíram 3,11% depois de um balanço que registrou lucro de R$ 39,8 bilhões e remuneração aos acionistas de R$ 15,3 bilhões, aquém da expectativa de parte do mercado. Os dois fatos merecem ser lidos juntos. Entre maio e agosto, a quem teria aproveitado manter a plataforma à espera da data que constava do plano de negócios?

Minha sucessora na presidência da Petrobras, Magda Chambriard, acertou ao antecipar investimentos que permitiram vender mais petróleo enquanto o barril estava caro.

Petróleo não é hambúrguer. A cotação muda enquanto se realiza uma reunião de diretoria. Já a construção de uma plataforma, a perfuração dos poços e sua interligação no fundo do mar tomam anos. A Opep tem influência considerável sobre a oferta mundial, mas nem os sauditas, nem os americanos, nem o conjunto dos exportadores saberiam marcar no calendário o fim de uma guerra ou o dia em que o frete e o seguro de um petroleiro voltarão ao preço anterior. Por isso mesmo, eu hesitaria em aprovar um campo cuja viabilidade dependesse da permanência do Brent nas alturas. Em Búzios, com o reservatório conhecido, sondas disponíveis e compradores para o óleo, a prudência recomendava abreviar a espera.

O mercado financeiro merece ser ouvido, sobretudo quando pergunta quanto custa essa antecipação. A Petrobras elevou de US$ 19,4 bilhões para algo entre US$ 24 bilhões e US$ 25,5 bilhões o investimento previsto para 2026 nos projetos em implantação. Segundo a companhia, o câmbio e o avanço das obras explicam boa parte da revisão, sem aumento do custo total previsto dos projetos. No mesmo comunicado, a estimativa de geração de caixa operacional no ano passou de US$ 35 bilhões para US$ 45 bilhões a US$ 50 bilhões, por efeito dos preços e da maior produção. Quem revê a primeira projeção na sua planilha faria bem em rever a segunda.

À Petrobras caberá dar ao acionista, nos próximos balanços, meios de conferir a conta, mostrando quanto desembolsou antes do prazo, quantos barris antecipou e a que margem conseguiu vendê-los.

Vale olhar o que fazem as congêneres. Na Guiana, a ExxonMobil celebrou como mérito de sua engenharia a entrada antecipada em produção de Yellowtail. Na Noruega, a Equinor, também estatal de capital aberto, atribuiu à produção elevada sua capacidade de aproveitar os preços do terceiro trimestre. A saudita Aramco iniciou a produção de uma expansão do campo de Zuluf e declarou US$ 21,9 bilhões em dividendos de base. A espanhola Repsol, por sua vez, acelerou a remuneração aos acionistas. Há boas razões para decisões distintas.

Cada diretoria conhece os poços que tem condições de pôr em operação e o retorno que justifica fazê-lo.

Em março de 2023, ao assumir meu primeiro balanço à frente da Petrobras, disse aos investidores que teríamos de provar que era bom ser sócio do governo. Em julho daquele ano, o Conselho fixou em 45% do fluxo de caixa livre a referência para remunerar os acionistas, observadas as condições da política. Em abril de 2024, a assembleia aprovou R$ 94,4 bilhões de remuneração total pelo exercício de 2023. Continuo convencido de que os bônus dessa sociedade têm superado os ônus.

Quem compra Petrobras participa dos frutos de uma competência em águas profundas que o Brasil levou décadas para construir.

O acionista tem todo o direito de cobrar retorno. A União tem o dever de zelar por uma companhia criada para servir ao país, inclusive para que haja abastecimento depois que os campos hoje mais produtivos entrarem em declínio. É nesse horizonte que se deve avaliar a pesquisa na Margem Equatorial, onde as descobertas no poço Morpho ainda exigem avaliação comercial e o devido cuidado socioambiental. Em Búzios, porém, a decisão já podia ser tomada. Havia petróleo a produzir, engenharia para trazê-lo à superfície e preço para vendê-lo. Eu teria feito o mesmo.

Jean Paul Prates é sócio da Altiva Inteligência Estratégica, ex-Senador da República e ex-Presidente da Petrobras.