A proposta André Lara: 'Acabar com indexação'

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Publicado em 07/11/2026 às 15:55

Alterado em 07/11/2026 às 16:01

O mercado é superficial, não aprofunda os temas propostos, como nossas mães faziam: ”Não porque não”.

Se prestarmos bem atenção, o tema proposto por André Lara, faz todo sentido. Desindexação, parcialmente, no Plano Real.

Hoje, a determinação da taxa Selic é absolutamente empírica. Por mais que o Banco Central analise um monte de dados a cada reunião, não são as mesmas premissas que determinam a ação, seja para aumentar ou diminuir a taxa Selic.

O mercado também age de maneira empírica quando propõe a taxa Selic, pois os operadores tentam ficar na média do pensamento de mercado e, por esta razão, todos os índices demoram a chegar ao número correto.

Imagine uma inflação de 10% ao ano, quanto tempo levaria para o Copom chegar lá…

O mercado e políticos estariam mais dispostos a aceitar uma redução maior, mesmo que empírica, o que refletiria na brutal desvalorização da moeda, como aconteceu na Turquia recentemente.

A proposta do André, essencialmente, é levar em consideração o PIB potencial: se este sobe, as taxas caem e o inverso também funciona.

A outra virtude da proposta do André coloca uma discussão mais profícua do ponto de vista econômico, o que não ocorre há muitos anos.

A proposta está colocada, tanto os órgãos de governo e mercado podem evoluir na discussão e acabar propondo algo e suprir esse vazio de discussão econômica, restrito a política pura

Quero dar aplausos para o André Lara Resende, por propor esta discussão neste momento tão delicado do Brasil.

A meu ver, isso atende às promessas dos políticos, indexando com PIB Potencial e não perpetuando o passado, no segundo momento coloca o dólar muito perto do que está hoje, gastando uma pequena fração de nossas reservas.

Lembre-se que o André colocou as taxas num momento que elaborou sua proposta, tem de adequá-las ao momento de sua implantação.

Luiz Cesar Fernandes é banqueiro, sócio do Garantia Capital, tem quase seis décadas de experiência no mercado financeiro brasileiro. Foi um dos fundadores dos Bancos Garantia e BTG-Pactual e um dos responsáveis pela implantação do Sistema de Liquidação e Custódia, que forma a taxa diária Selic.