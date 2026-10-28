ARTIGOS
Para alÃ©m das manchetes
Por TARCISIO PADILHA JÃšNIOR
Publicado em 28/10/2026 Ã s 13:28
'Em tempos de mudanças velozes'
Alberto Carlos Almeida (2025)
"Precisamos entender como a democracia funciona quando opera bem", disse Adam Przeworski.
Estabelece metodologias para identificar erros, acertos, fatores determinantes de sucesso, ou de fracasso.
Existe mais possibilidade de tomar distância em relação a posições de autoridades institucionais.
Na democracia circulação da informação é continuamente estimulada por impulsos captados do ambiente.
A própria estabilidade de organizações dependerá do modo como as mudanças forem difundidas.
Líderes precisam entender que, criadas para resolver problemas, elas deverão permanecer em sua ausência.
A busca por significado é mais importante para as organizações - como também para indivíduos.
Reduzem-se grandes decisões tomadas no nível mais elevado, multiplicam-se pequenas decisões descentralizadas.
Queiramos ou não, caminho a trilhar na sociedade moderna é extremamente rico em bifurcações.
A política está impregnada de soluções rápidas; hoje, no entanto, requer enxergar para além das manchetes
Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos