Publicado em 28/10/2026 Ã s 13:28

'Em tempos de mudanças velozes'

Alberto Carlos Almeida (2025)





"Precisamos entender como a democracia funciona quando opera bem", disse Adam Przeworski.

Estabelece metodologias para identificar erros, acertos, fatores determinantes de sucesso, ou de fracasso.

Existe mais possibilidade de tomar distância em relação a posições de autoridades institucionais.

Na democracia circulação da informação é continuamente estimulada por impulsos captados do ambiente.

A própria estabilidade de organizações dependerá do modo como as mudanças forem difundidas.

Líderes precisam entender que, criadas para resolver problemas, elas deverão permanecer em sua ausência.

A busca por significado é mais importante para as organizações - como também para indivíduos.

Reduzem-se grandes decisões tomadas no nível mais elevado, multiplicam-se pequenas decisões descentralizadas.

Queiramos ou não, caminho a trilhar na sociedade moderna é extremamente rico em bifurcações.

A política está impregnada de soluções rápidas; hoje, no entanto, requer enxergar para além das manchetes

Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos