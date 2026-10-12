Publicado em 12/10/2026 Ã s 12:29

Alterado em 12/10/2026 Ã s 12:29



O que vai servir?

Tim Brown (2010)





"A capacidade de integrar conhecimentos de domínios diversos ajudou a produzir os acelerados avanços do saber" (Craig Mundie).

Nos dias que correm, o meio cotidiano é cada vez mais pensado e produzido de for a por instâncias especializadas.

Grandes estruturas que se interpunham entre cidadão e comunidade perdem importância com desenvolvimento da tecnologia.

Difusão da tecnologia não seria consequência do convencimento pelo consumidor das benfeitorias por ela gerada?

Se tecnologia implica no aparecimento de novos problemas, suscita novos valores, às vezes estabelecidos de modo acrítico.

Daí muitos serem tentados a considerar concretamente desenvolvimento tecnológico como um processo contínuo.

Aparentemente, o cidadão conectado se sente informado pelo fato de que tem disponível a variedade de sistemas tecnológicos.

Na sociedade em rede, tentativas de traçar rigorosa linha de demarcação entre ciência e técnica resultam forçadas.

Nesse contexto, entendo indispensável hoje formular princípios capazes de estabelecer limites razoáveis ao que é concebível.

Se os projetos são objetos concretos, deverão criar as condições que permitam à existência conferir-se um sentido.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos