Publicado em 02/10/2026 Ã s 14:33

Alterado em 02/10/2026 Ã s 14:33

Domingo é dia da festa da democracia brasileira. Tão esperada por anos pelos brasileiros. O foco está voltado para o resultado das urnas. Quem será o ungido para ocupar a cadeira de presidente da República? Ninguém sabe.

Polarização imensa e intensa, ao ponto de fazer poeira nos candidatos outros. Lula e Bolsonaro são os nomes citados por todo lado. Esperava - se um desempenho animador de Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Isso não ocorreu. Bons candidatos. Gente séria. Não empolgaram os eleitores brasileiros. Augusto Cury surgiu como uma novidade na disputa. Parou por aí. Renan Santos, idem.

O circuito é Lula e Bolsonaro. Acho que já passou da hora de acertarmos os passos numa política racional. Não há vantagem alguma de polarizar uma disputa eleitoral. Não vejo o país levar alguma vantagem nisso.

O mundo lá for a está aguardando o que virá. Querem investir em vários segmentos. Terras Raras virou a pauta do momento em todo o mundo. O Congresso Nacional terá sua renovação prevista. Nessa conjuntura toda é necessário estar atentos aos tributos pagos por todos nós.

Promessa de campanha é uma coisa. Ação efetiva é outra coisa bem diferente. Um país rico por natureza. Temos um clima extraordinário. Nosso "agrobusiness" é o mais evolutivo do planeta.

Agora, quem suporta essa avalanche de corrupção infiltrada nas veias dos Poderes? Ninguém suporta mais. Tira-se do pouco que se investe em alguns setores para cobrir rombos estratosféricos promovidos por quem deveria dar o exemplo.

Ora, o Brasil precisa entrar nos eixos do desenvolvimento tão aguardado por nós. Bilhões estão voando por aí sem se darem conta da imensidão da catástrofe causada por "intelectuais" interessados no Brasil. Que situação lastimável!

O Dia D do brasileiro é o som da confirmação do voto na urna eletrônica. Crença de que façam o voto corretamente. Aplicar o tão importante voto em candidatos comprometidos com o país. Votar em gente séria.

Não trocar o voto por promessas ilusórias. Votar pelo Brasil e pela sua libertação dessa corrupção maléfica que nos acompanha dia sim e o outro também.

O Dia D é o momento certo para varrer do cenário político quem deixou no papel apenas promessas evasivas. Brasileiros, pensem no seu país. Suas gerações vão agradecer imensamente.

*Articulista e consultor.