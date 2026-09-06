Publicado em 06/09/2026 Ã s 13:45

Alterado em 06/09/2026 Ã s 13:45



'Que ninguém se engane'

Clarice Lispector

A sociedade moderna é um feixe de diferentes dimensões estruturais; nenhuma delas tem portanto total primazia.

Cultura não mais se põe a representar a dinâmica da sociedade; o devir da tecnologia comanda o atual sistema de necessidades.

Por consequência, sentimos dificuldade, ou mesmo fragilidade, de empreender transformações sociais estruturais.

Muitos acreditam que princípios de organização social ou sentido da vida coletiva se comportam como títulos de propriedade.

Bem ao contrário, estamos perante uma concepção que põe no centro a responsabilidade dos homens e mulheres.

Para promover o que denominamos bem comum; assim, fazer com que tenha êxito a sociedade em todas as suas dimensões.

Do pluralismo que caracteriza a sociedade, ao relativismo que a ameaça, vai o passo que se dá hoje com rapidez.

Corre ponderável risco de ignorar os novos caminhos por onde passa fundamentalmente a procura espiritual das pessoas.

Há que tomar o tempo de interrogar, avaliar o peso de coisas à volta; somos demasiado apressados nesse domínio.

"Como estamos acostumados a pensar em se tratando da guerra" (o comentário de Luiz Felipe Pondé, em livro de 2026).