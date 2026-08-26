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ARTIGOS

Caiado vira chacota nas redes após sabatina no Jornal Nacional

Por MARCELO HAILER
Da Revista Fórum

Publicado em 26/08/2026 às 10:21

Alterado em 26/08/2026 às 10:21

O que poderia se tornar o ponto de virada na candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência da República resultou em um grande vexame, no qual o candidato do PSD ignorou perguntas, foi grosseiro e flertou com o autoritarismo durante sabatina no Jornal Nacional desta terça-feira (25).

Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, foi o segundo entrevistado do Jornal Nacional, que iniciou nesta semana uma série de entrevistas com postulantes ao Palácio do Planalto.

Foram muitos momentos constrangedores. Em um deles, a jornalista Renata Vasconcellos questionou Caiado sobre sua proposta para os aposentados, e ele respondeu: “Não estamos em uma banca examinadora.”

 

 

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