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Caiado vira chacota nas redes após sabatina no Jornal Nacional
Por MARCELO HAILER
Da Revista Fórum
Publicado em 26/08/2026 às 10:21
Alterado em 26/08/2026 às 10:21
O que poderia se tornar o ponto de virada na candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência da República resultou em um grande vexame, no qual o candidato do PSD ignorou perguntas, foi grosseiro e flertou com o autoritarismo durante sabatina no Jornal Nacional desta terça-feira (25).
Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, foi o segundo entrevistado do Jornal Nacional, que iniciou nesta semana uma série de entrevistas com postulantes ao Palácio do Planalto.
Foram muitos momentos constrangedores. Em um deles, a jornalista Renata Vasconcellos questionou Caiado sobre sua proposta para os aposentados, e ele respondeu: “Não estamos em uma banca examinadora.”
O Ronaldo Caiado assim nessa sabatina no Jornal Nacional pic.twitter.com/Hq48QJc1j2— dan ?? (@itxdan13) August 26, 2026