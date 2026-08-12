ARTIGOS
Contra o pano de fundo
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Publicado em 12/08/2026 às 13:49
Alterado em 12/08/2026 às 13:49
'Um líder sozinho não agrega'
Fernando Henrique Cardoso (2018)
Para sustentar as práticas que considerem o horizonte de longo prazo é preciso conhecer amplamente a política.
Obriga cada nova geração a avaliar-se conforme o melhor das gerações anteriores: assim, transcende o embate eleitoral.
A crescente individualização é, fundamentalmente, um produto necessário da moderna sociedade democrática.
O conflito e o equilíbrio são realidades que perpassam as relações entre pessoas, dentro e entre as organizações diversas.
"Organizações funcionam como banda de jazz; liderança independe do posto de cada membro" (Peter Drucker).
Líderes são definidos pelos grupos a que servem; essencialmente, entendem tarefas como interdependentes dos grupos.
Em meio à incerteza presente, relações recíprocas de confiança melhoram significativamente a gestão de riscos.
Empreendimentos inovadores avaliam o sucesso dos seus portfólios de acordo com as suas estratégias de longo prazo.
Os valores compartilhados não resultam de coincidência do encontro de determinadas escolhas dos indivíduos.
Contra o pano de fundo de realidades políticas, compreende invariavelmente uma preocupação em fazer a coisa certa.
Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos