Publicado em 12/08/2026 às 13:49

Alterado em 12/08/2026 às 13:49

'Um líder sozinho não agrega'

Fernando Henrique Cardoso (2018)

Para sustentar as práticas que considerem o horizonte de longo prazo é preciso conhecer amplamente a política.

Obriga cada nova geração a avaliar-se conforme o melhor das gerações anteriores: assim, transcende o embate eleitoral.

A crescente individualização é, fundamentalmente, um produto necessário da moderna sociedade democrática.

O conflito e o equilíbrio são realidades que perpassam as relações entre pessoas, dentro e entre as organizações diversas.

"Organizações funcionam como banda de jazz; liderança independe do posto de cada membro" (Peter Drucker).

Líderes são definidos pelos grupos a que servem; essencialmente, entendem tarefas como interdependentes dos grupos.

Em meio à incerteza presente, relações recíprocas de confiança melhoram significativamente a gestão de riscos.

Empreendimentos inovadores avaliam o sucesso dos seus portfólios de acordo com as suas estratégias de longo prazo.

Os valores compartilhados não resultam de coincidência do encontro de determinadas escolhas dos indivíduos.

Contra o pano de fundo de realidades políticas, compreende invariavelmente uma preocupação em fazer a coisa certa.

Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos