ARTIGOS
Por nossa conta e risco
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
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Publicado em 29/07/2026 às 13:59
Alterado em 29/07/2026 às 13:59
'A democracia vive também de percepção'
Joaquim Falcão (2026)
"Há um acúmulo de razão na sociedade, que questionamos ou rejeitamos por nossa conta e risco", advertiu Roger Scruton.
Se nós não pudermos compreender a hierarquia de valores na vida em sociedade, como haver democracia no País?
Na realidade tangível da vida social, preocupa certa tendência à credulidade acrítica, relativamente às afirmações contestáveis.
Qualquer que seja a razão disso, muitos desconhecem realidades para além da que constatam na sua rotina diária.
Em sequência mecânica, desprovida de qualquer transição real, o importante e o trivial sucedem um ao outro nas manchetes.
Quando alguém presta atenção, irremediavelmente estará mais bem preparado para admirar o mistério do mundo.
Com esse exercício, de maneira continuada, as notórias tendências egoístas permanecem deslocadas - ou mesmo proteladas.
Sociedade democrática deve essencialmente constituir a esfera de livre associação entre indivíduos e instituições.
Hoje, a profissionalização das pesquisas de opinião permite conhecer o teor das opiniões sobre todas as questões cruciais.
Os resultados do debate e do compromisso precisam efetivamente expressar a necessidade política do momento.
Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos