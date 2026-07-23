Publicado em 23/07/2026 às 16:40

Alterado em 23/07/2026 às 16:40

'Entre o estímulo e a resposta existe um espaço'

Viktor Frankl

Passado e futuro não se encontram mais numa linha cronológica contínua, oferecem-se como polaridades opostas.

Nos tempos que correm, tecnologia no sentido estrito tornou-se praticamente o modelo para todos os processos de ação.

Finalidades imanentes de sistemas tecnológicos marcham no sentido das finalidades que a sociedade pode propor?

Quando aquisição de conhecimento é fruto de atividade concertada, conforme finalidades que ela se fixa, ou lhe é proposta.

Em especial, finalidades éticas que a sociedade moderna pode fazer valer nos seus diferentes setores de atividade.

A modernidade não se identifica com determinado poder, determinada corrente de ideias, ou determinado tipo de ensino.

Considero inaceitável reduzir a sociedade contemporânea à materialidade dos interesses e emoções no cotidiano.

A vida humana é uma mescla complexa e não linear de consciente e inconsciente, predominando no dia-a-dia o último.

O desafio aos líderes hoje no País é transformar realidades contraditórias, em meio ao conformismo indiferente.

"Há alguma coisa errada quando a relação entre as lideranças e o público é definida por suspeita mútua" (Henry Kissinger).

Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos