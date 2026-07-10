Publicado em 10/07/2026 às 10:15

Alterado em 10/07/2026 às 10:15

'As pessoas vivem no município'

Franco Montoro





O espaço da pólis, compreendiam os antigos gregos, é um lugar destinado à aproximação entre ação e discurso.



Com a desmaterialização de informação, multiplicam-se hoje meios concorrentes para o debate e confronto de opiniões.



Há quarenta anos advertia sociólogo Norbert Elias: "as ideias que deixam de ser comunicáveis não têm sentido".



Não somos confrontados com acontecimentos quaisquer, o processo da história é interrompido pelas iniciativas correntes.



Quando as redes substituem as estruturas, aquelas estratégias políticas testadas não mais dão conta da realidade.



Nos tempos que correm, observamos crescente movimento de afastamento do ideal de integração, em direção à fragmentação.



Fazendo-se acompanhar do risco de fechamento dentro da sensação de satisfação para com as alegrias privadas.



Encontrar uma expressão coletiva traz dinamismo à comunidade política, funciona de fato como motor da vida democrática.



A democracia busca inventar um estreito caminho que dê conta de transformações que o saber impõe à política.



Na tradição do pensamento político, capacidade de começar de novo mantém importância crucial para a nossa história.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos