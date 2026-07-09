O sistema operacional de uma nação

Publicado em 09/07/2026 às 16:42

Alterado em 09/07/2026 às 16:42

Uma única geração foi suficiente para transformar completamente a forma como vivemos, trabalhamos, aprendemos e produzimos riqueza. Não estamos falando de séculos, nem de eras. Falamos de vinte anos, o intervalo entre uma criança que nasce hoje e o adulto que essa mesma criança será quando entrar no mercado de trabalho. E, no entanto, esses vinte anos comprimiram mais mudança do que civilizações inteiras conheceram ao longo de toda a sua existência.



Pense em alguém que tinha vinte anos no início dos anos 2000. O telefone servia para telefonar. A informação morava em enciclopédias e jornais impressos. Dinheiro era papel, fila de banco e cheque. Um mapa era uma folha dobrada no porta-luvas. Assistir a um filme exigia planejamento, deslocamento e um pouco de sorte. O trabalho tinha endereço fixo e horário de crachá. Agora observe o jovem de vinte anos de hoje: carrega no bolso um dispositivo mais poderoso do que os computadores que levaram o homem à Lua, transfere dinheiro em segundos por um PIX, aprende com máquinas que conversam, compra de vendedores em outro continente, trabalha de qualquer lugar e dialoga com uma inteligência artificial que escreve, programa e raciocina.



Eu mesmo guardo uma lembrança que resume bem essa velocidade. Em 1994, ainda criança, troquei 2.750 cruzeiros reais por uma única nota nova de um real no antigo Banco Real (hoje Santander Brasil) e saí do banco com a sensação de estar segurando o futuro na palma da mão. Três décadas depois, esse mesmo real viaja pelo PIX em segundos, sem nota, sem fila e sem agência. Se até o dinheiro que levamos no bolso trocou de pele nesse intervalo, imagine tudo o mais.



Smartphones, internet móvel, computação em nuvem, redes sociais, streaming, GPS, marketplaces, economia de plataforma, trabalho remoto, IA generativa, agentes autônomos, robótica, automação. A lista não é uma cronologia, é uma avalanche! E o ponto não está em enumerar tecnologias, mas em sentir a velocidade com que elas se sobrepuseram. Cada uma delas, isoladamente, teria bastado para redefinir uma época. Todas juntas, no espaço de uma única geração, redefiniram a própria noção de época.



Há uma explicação para isso e ela tem nome. Ray Kurzweil a chamou de Lei do Retorno Acelerado: a ideia de que o progresso tecnológico não avança em linha reta, mas em curva exponencial. Cada avanço encurta o caminho para o próximo. O conhecimento gera ferramentas que geram mais conhecimento, num ciclo que se retroalimenta e se acelera. É por isso que os próximos vinte anos não trarão a mesma quantidade de mudança dos últimos vinte, mas trarão muito mais! Nossa intuição, calibrada para um mundo linear, simplesmente não foi projetada para essa aceleração. Alvin Toffler havia percebido o essencial décadas atrás: o analfabeto do século XXI não seria aquele incapaz de ler e escrever, mas aquele incapaz de aprender, desaprender e reaprender.



Agora, chegamos ao verdadeiro problema! Porque, enquanto a tecnologia corre em ritmo exponencial, quase tudo o que a cerca continua caminhando em ritmo linear. As empresas evoluem devagar. Os governos, mais devagar ainda. A educação forma jovens para um mundo que já não existe. A legislação regula realidades que já mudaram. O sistema político debate as pautas de ontem. O Judiciário arbitra o futuro com ferramentas do passado. O descompasso não é um detalhe, é a característica definidora do nosso tempo. Estamos tentando conduzir um carro equipado com motor de Fórmula 1 usando freios projetados para uma Fiat 147 ou mesmo, um fusca! Logo, quanto mais forte o motor, mais perigoso se torna o freio ultrapassado.



Trago essa reflexão para o Brasil não como crítica, mas como convite! Talvez a principal divisão do século XXI não seja mais entre direita e esquerda. Essas categorias continuam existindo e mantêm sua relevância legítima, seria ingênuo fingir que desapareceram. Mas, isoladamente, elas já não respondem às perguntas que de fato decidirão o destino de uma nação. Como aumentamos a produtividade de um país que cresce pouco há décadas? Como preparamos milhões de pessoas que hoje desconhecem a prosperar com a inteligência artificial? Como aceleramos a inovação, reduzimos a burocracia e transformamos conhecimento em riqueza? Como formamos talentos na velocidade que o mundo exige? Como construímos um Estado capaz de operar num ambiente exponencial? Nenhuma dessas perguntas cabe inteiramente dentro de um espectro ideológico. Elas exigem algo mais raro do que convicção: exigem atualização!



O Brasil precisa discutir menos o século XX e mais o século XXI e é aqui que mora o mal-entendido mais comum. Ao ouvir a palavra "renovação", muitos imaginam a simples substituição dos mais velhos pelos mais jovens, como se idade fosse sinônimo de futuro. Não é. Existem líderes experientes profundamente preparados para o que vem, pessoas que passaram a vida aprendendo a aprender e existem jovens aprisionados em modelos mentais que já nasceram velhos. A renovação de que precisamos não é biológica, é essencialmente intelectual, cultural e estratégica!



Gosto de pensar nisso com uma metáfora simples. As pessoas são o hardware. A forma de pensar é o software. Durante muito tempo, imaginamos que bastava trocar o hardware, isto é, renovar rostos, cadeiras e gerações, para modernizar uma organização ou um país. Mas trocar o equipamento sem atualizar o sistema operacional não resolve nada; apenas repete os mesmos erros com uma interface mais nova. O que verdadeiramente transforma uma empresa, uma instituição ou uma nação é a atualização do software: a maneira como interpretamos os problemas, formulamos as perguntas e decidimos o que merece nossa atenção.



Tenho visto isso de perto. À frente de uma empresa de consultoria e tecnologia, aprendi que o obstáculo mais difícil de vencer quase nunca é técnico. A tecnologia, por mais sofisticada, costuma ser a parte fácil. O verdadeiro desafio é mental: é a coragem de abandonar certezas que um dia funcionaram, de questionar processos que já foram inteligentes, de admitir que o mapa que nos trouxe até aqui talvez não sirva para o território à frente. As organizações que prosperam não são as que possuem as melhores ferramentas, mas as que cultivam a humildade de reaprender continuamente e o que vale para uma empresa serve, em escala ampliada, para um país inteiro.



Vivemos, portanto, mais do que uma revolução tecnológica, uma mudança de era! E toda mudança de era cobra das sociedades não apenas novas ferramentas, mas uma nova forma de pensar. O Brasil tem talento, criatividade, mercado e escala para figurar entre os protagonistas desse novo tempo, desde que aceite fazer as perguntas que realmente importam.



Porque o maior risco para uma nação não é errar as respostas. É continuar formulando as perguntas do século passado enquanto o restante do mundo já vive os desafios do século XXI. A maior transformação que uma sociedade pode realizar não é simplesmente trocar seus líderes, mas sim, atualizar o sistema operacional com o qual interpreta, enxerga e deseja o mundo.



Diego Teixeira, advogado e CEO da Grownt

