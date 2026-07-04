O algoritmo que virou geopolítica

Publicado em 04/07/2026 às 11:03

Alterado em 04/07/2026 às 18:18

Em 9 de junho de 2026, a Anthropic lançou o Claude Fable 5, descrito pela própria empresa como o modelo mais poderoso que já disponibilizou ao público. Três dias depois, o governo americano emitiu uma ordem de controle de exportação e o acesso global foi suspenso. Em 1.º de julho, depois de implementadas novas salvaguardas, o modelo voltou ao ar. Menos de um mês separou o lançamento histórico, a suspensão sem precedentes e a reativação cautelosa. Parece um incidente isolado, mas não é!



O que tornava o Fable 5 relevante ia além dos benchmarks de desempenho. Tratava-se da primeira vez que a Anthropic disponibilizava publicamente um modelo de sua linha Mythos, arquitetura capaz de operar de forma autônoma por dias consecutivos, planejar em múltiplos estágios, delegar tarefas a subagentes e revisar o próprio trabalho. A unidade de trabalho deixava de ser o prompt e passava a ser o projeto. Para quem acompanha o setor, isso representa uma mudança qualitativa e não apenas quantitativa. Modelos que respondem perguntas são ferramentas. Modelos que executam projetos são algo mais próximo de colaboradores.



O que a suspensão revelou, no entanto, foi uma dimensão que o debate técnico raramente contempla. Enquanto o Fable 5 permanecia indisponível para usuários fora dos Estados Unidos, o restante do mundo não aguardava passivamente. A China acelerou: o DeepSeek V4, lançado em versão de código aberto com 1,6 trilhão de parâmetros totais, chegou custando trinta e cinco vezes menos que os equivalentes americanos; o Qwen 3.7 Max, da Alibaba, assumiu a liderança do ranking global de modelos abertos; e o Kimi K2.6, da Moonshot AI, tornou-se o primeiro modelo aberto a superar o GPT-5.4 em tarefas de engenharia de software. No Japão, a Sakana AI apresentou o Fugu, arquitetura multiagente que concorre diretamente com o Fable 5 nos benchmarks. Na Europa, a francesa Mistral seguia construindo sua alternativa soberana. O vácuo criado pela suspensão americana foi preenchido em tempo real por ecossistemas que já tinham suas respostas prontas.



O aspecto mais revelador do episódio, porém, não está na suspensão em si, mas também no que aconteceu precisamente no mesmo dia. Em 12 de junho de 2026, enquanto Washington fechava o acesso global a um modelo de inteligência artificial por razões de segurança nacional, Wall Street celebrava o maior IPO da história: a SpaceX captou 75 bilhões de dólares a uma avaliação inicial de 1,77 trilhão, mesmo acumulando prejuízo de 4,9 bilhões no ano anterior. Os investidores não estavam comprando lucro. Estavam comprando posição em infraestrutura de inteligência artificial, que inclui fábricas de chips no Texas, data centers projetados para o espaço e a Starlink. Na mesma data, o Estado restringia o acesso à inteligência artificial e o mercado financiava o controle e o desenvolvimento dela. São duas formas de poder movendo-se na mesma direção, por instrumentos completamente distintos.



O caso expôs uma fragilidade que o debate sobre regulação raramente formula com clareza suficiente: soberania regulatória sem soberania computacional é, no limite, soberania incompleta. Um governo pode disciplinar o uso de inteligência artificial dentro de suas fronteiras, mas não tem como garantir a continuidade do acesso às plataformas sobre as quais essa tecnologia roda, caso a jurisdição de origem decida em sentido contrário. A corrida da inteligência artificial nunca foi apenas sobre quem tem o melhor modelo. É, sobretudo, sobre quem controla a infraestrutura, porque quem controla o acesso influencia o desenvolvimento, e quem influencia o desenvolvimento detém um dos ativos mais estratégicos deste século.



Há, contudo, uma ironia que o debate geopolítico tende a obscurecer. Enquanto governos disputam infraestruturas e empresas correm para lançar o próximo modelo de vanguarda, a maior parte da população assiste a essa corrida de longe, entre a resistência e o desconhecimento. A cada semana surge uma atualização de alto impacto. O ritmo é vertiginoso para quem acompanha o setor e para quem está fora, parece penas um ruído. Essa distância não é apenas um problema de comunicação, mas sim um problema de perspectiva.



A inteligência artificial não foi concebida para substituir o ser humano naquilo que ele faz de forma mecânica. Foi concebida para libertá-lo para aquilo que só ele sabe fazer: refletir, criar e pensar. É uma extensão da capacidade cognitiva humana, não uma ameaça à identidade de quem a usa. Nesse jogo geopolítico de bilhões de dólares e decisões administrativas que cruzam fronteiras, o que está verdadeiramente em disputa não é apenas qual país terá o modelo mais poderoso. É quem compreenderá, primeiro, que a tecnologia mais sofisticada do mundo só produz valor quando está a serviço da única coisa que nenhum algoritmo substitui: o julgamento humano.



Diego Teixeira é advogado e CEO da Grownt

