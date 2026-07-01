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Quarta, 01 de de 2026

ARTIGOS

Uma maior consciência

Por TARCISIO PADILHA JUNIOR

Publicado em 01/07/2026 às 14:00


'Fazer o bem'
                             Thomas Paine



"Em termos aristotélicos, a política não tem o seu fim em e por si própria", escreveu a pensadora Hannah Arendt.

Onde consumo e desperdício ilimitados converteram-se em modos de vida, a política fez-se incapaz de lidar com consequências.

Ao procurar soluções tecnológicas para todos os problemas, limitamo-nos a transferi-los de um lugar para outro.

A aplicação continuada de tecnologias complexas e consumidoras de recursos realmente ocasionou crescimento indiferenciado.

Podem estar isentas de valores as atividades humanas, e funcionar à margem de qualquer ordem moral ou ética?

Exigem hoje uma maior consciência da inter-relação entre fenômenos físicos, biológicos, psicológicos, sociais, culturais.

A concepção sistêmica, fundamentalmente, vê o mundo contemporâneo em termos das relações de integração.

Segundo essa concepção, uma economia será considerada saudável apenas se estiver num estado de equilíbrio dinâmico.

E desempenha papel essencial no desenvolvimento do empreendimento moderno - com ou sem fins lucrativos.

Na visão sistêmica, adaptação e criação deverão andar sempre juntas no exercício de toda e qualquer atividade política.


Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos

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