Publicado em 01/07/2026 às 14:00



'Fazer o bem'

Thomas Paine





"Em termos aristotélicos, a política não tem o seu fim em e por si própria", escreveu a pensadora Hannah Arendt.



Onde consumo e desperdício ilimitados converteram-se em modos de vida, a política fez-se incapaz de lidar com consequências.



Ao procurar soluções tecnológicas para todos os problemas, limitamo-nos a transferi-los de um lugar para outro.



A aplicação continuada de tecnologias complexas e consumidoras de recursos realmente ocasionou crescimento indiferenciado.



Podem estar isentas de valores as atividades humanas, e funcionar à margem de qualquer ordem moral ou ética?



Exigem hoje uma maior consciência da inter-relação entre fenômenos físicos, biológicos, psicológicos, sociais, culturais.



A concepção sistêmica, fundamentalmente, vê o mundo contemporâneo em termos das relações de integração.



Segundo essa concepção, uma economia será considerada saudável apenas se estiver num estado de equilíbrio dinâmico.



E desempenha papel essencial no desenvolvimento do empreendimento moderno - com ou sem fins lucrativos.



Na visão sistêmica, adaptação e criação deverão andar sempre juntas no exercício de toda e qualquer atividade política.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos