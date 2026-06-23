A nacionalidade como critério de exclusão de acesso:

A ruptura da lógica de mercado na suspensão dos mdelos Fable 5 e Mythos 5: expropriação cognitiva e exclusão por nacionalidade

Publicado em 23/06/2026 às 11:40

Alterado em 23/06/2026 às 11:40

Em 12 de junho de 2026, mediante diretiva de controle de exportação fundada em autoridades de segurança nacional, o governo dos Estados Unidos determinou a suspensão de todo acesso aos modelos de inteligência artificial Fable 5 e Mythos 5, da Anthropic, por qualquer cidadão estrangeiro, dentro ou fora do território norte-americano, incluindo funcionários estrangeiros da própria empresa desenvolvedora.

Este artigo sustenta que a medida é inadmissível por adotar a nacionalidade — e não a conduta, o vínculo ou o risco individualizado — como eixo de exclusão de acesso a um bem de núcleo econômico. A análise organiza-se em três movimentos. O primeiro estabelece o fato e a queda de seu único fundamento: a diretiva invoca a segurança nacional como razão exclusiva, e essa razão foi expressamente descartada como trivial e ubíqua, pela própria entidade obrigada a cumpri-la. O segundo, que é o centro do trabalho, descreve o mecanismo que o pretexto encobria: mantidas idênticas a contraprestação e a extração de dados do usuário estrangeiro, entregar-se-ia a ele produto inferior por critério de nacionalidade, mediante o pagamento do mesmo preço. Demonstra-se que nenhuma categoria herdada recobre a figura — censura proíbe a todos, e esta seleciona por origem; o colonialismo de dados pressupõe troca assimétrica, e aqui a entrega é idêntica e só o retorno difere; a escravidão extrai sem pagar, e aqui o sujeito paga, entrega o insumo e ainda é privado do produto —, de modo que a economia política carece, ainda, de termo para nomeá-la. O que a figura inominada atinge, contudo, é preciso: a ruptura da espinha dorsal da ordem de mercado: a inclusão pelo capital, segundo a qual quem dispõe de meios de pagar acede; aqui os dados capturados como insumo para o produto e o capital integralmente entregue não bastam, porque diante dele se reergue a qualidade pessoal — a nacionalidade — que o mercado dissera ter abolido. O terceiro movimento traduz o mecanismo para a linguagem do direito, sob a proporcionalidade, a distinção entre vício de critério e vício de procedimento, a impropriedade categorial do regime de uso duplo e a vedação internacional de discriminação por origem nacional. Conclui-se que a medida não constitui regulação — pois regulação pressupõe um risco que não existe — e que, repetindo sobre o Fable o que já se fizera sobre o Mythos, ela anuncia uma quebra sem precedente da gramática econômica que se dizia universal.

Palavras-chave: controle de exportação; discriminação por origem nacional; proporcionalidade; inteligência artificial; uso duplo; colonialismo de dados; igualdade.

Parte I — O fato e a queda do fundamento

1. Delimitação do problema

A questão jurídica suscitada pela diretiva de 12 de junho de 2026 não se confunde com o agravo individual sofrido por qualquer usuário estrangeiro privado de acesso. Reduzi-la a isso seria perder seu interesse dogmático. A questão é estritamente principiológica: indaga-se se a nacionalidade pode operar, em um Estado de direito e numa economia de mercado, como critério legítimo de exclusão de acesso a um bem, ou se há nessa operação um vício que nenhuma correção procedimental sana.



A diretiva oferece, em sua própria extensão, o caso-limite que torna a indagação tratável. Ao alcançar não apenas estrangeiros situados fora do território norte-americano — hipótese em que a lógica do controle de exportação ainda encontraria sua justificação clássica na soberania — mas também estrangeiros residentes nos Estados Unidos e, no limite, funcionários estrangeiros da própria empresa desenvolvedora, a medida elimina toda variável intermediária entre o sujeito e sua origem. O funcionário estrangeiro que desenvolve o modelo no território do Estado emissor, submetido às suas leis trabalhistas, fiscais e penais, vinculado por contrato de confidencialidade e por dever fiduciário, é precisamente o sujeito em relação ao qual nenhuma das justificativas correntes para o controle por nacionalidade se sustenta: não há exportação física, não há transferência para jurisdição estrangeira, não há ausência de vínculo de sujeição. Resta a origem. A medida, ao alcançá-lo, demonstra por reductio ad absurdum que seu eixo operativo é a nacionalidade como tal, e não qualquer das grandezas — risco, vínculo, localização, conduta — que ordinariamente a acompanham e a mascaram. Este é o fio condutor de todo o artigo: sempre que se eliminam as variáveis mediadoras, o que sobra a explicar a exclusão é o nascimento, e somente ele.



2. O fundamento único e sua confissão de fragilidade

O caso apresenta uma peculiaridade que dispensa o intérprete de reconstruir, por inferência externa, a fragilidade do fundamento da medida: a entidade obrigada a cumpri-la documentou, no mesmo ato de cumprimento, a desproporção entre o risco alegado e o remédio imposto. A manifestação oficial de 12 de junho de 2026 estabelece, por palavras da própria desenvolvedora, três proposições (1).



A primeira é a dissociação entre cumprimento e concordância. A entidade declara cumprir a diretiva legal e remover o acesso, mas registra discordar de que a constatação de um potencial jailbreak estreito justifique o recolhimento de um modelo comercial implantado para centenas de milhões de pessoas. A obediência, aqui, não convalida o fundamento; ao contrário, vem expressamente acompanhada de sua impugnação técnica. O cumpridor torna-se, no mesmo documento, a testemunha contra a medida.



A segunda é a qualificação do risco como trivial e ubíquo. Segundo a manifestação, a técnica invocada para fundamentar a ordem consistiria, em essência, em solicitar ao modelo a leitura de uma base de código e a correção de suas falhas — capacidade que a entidade afirma estar amplamente disponível em outros modelos publicamente acessíveis, inclusive de fornecedores concorrentes, e empregada cotidianamente pelos próprios profissionais que mantêm sistemas seguros. O risco que serviria de causa à exclusão não é, portanto, específico do modelo suspenso nem inacessível por outras vias: é genérico, disseminado e de uso defensivo corrente.



A terceira é o alerta sistêmico. A entidade adverte que, se o padrão adotado fosse aplicado à indústria como um todo, o efeito prático seria paralisar toda nova implantação de modelos de fronteira por qualquer fornecedor. A medida, nesse sentido, não é apenas desproporcional no caso concreto; é incompatível com a continuidade da própria atividade que pretende regular.



3. A consequência lógica: removido o pretexto, resta o mecanismo

Das três proposições anteriores extrai-se a inferência que organiza todo o restante do artigo. A diretiva apresenta um e apenas um fundamento: o risco à segurança nacional. Não invoca razão comercial, fiscal, concorrencial ou de qualquer outra ordem. Esse fundamento único foi descartado pela parte menos interessada em descartá-lo — a própria desenvolvedora, cujos interesses comerciais seriam servidos por exagerar, e não por minimizar, o risco de seu produto. Tem-se uma medida sustentada por uma só viga, e essa viga foi declarada inservível por quem mais teria a perder ao declará-lo.



A consequência é decisiva. Quando uma medida possui fundamento único e esse fundamento se revela falso, o resultado não é um vazio de motivação: é a exposição da motivação real, antes encoberta. A estrutura material da diretiva continua operando depois que a justificativa cai — e o que permanece operando, agora visível, é a manutenção da extração de dados do usuário estrangeiro combinada à negação, a esse mesmo usuário, do produto correspondente. A segurança era a cobertura; retirada a cobertura, o que se vê embaixo é a apropriação.



A ordem das partes seguintes reflete a ordem do raciocínio, e também a hierarquia de força entre elas. A Parte II descreve o que a medida materialmente é, e nela se concentra o peso do artigo: um mecanismo econômico que rompe a lógica de precificação e expropria o usuário estrangeiro de modo que nenhuma categoria herdada recobre por inteiro. Essa demonstração tem natureza quase aritmética e não se decide por ponderação. A Parte III confirma, em registro deliberadamente sóbrio, que o direito positivo conduz ao mesmo resultado — proporcionalidade, discriminação por origem, pactos internacionais —, mas funciona como selo, não como prova: a inadmissibilidade já está estabelecida no plano econômico, e fazer a dogmática pesar reabriria como discutível o que o núcleo fechou como fato. A conclusão recapitula o conjunto e desmonta, por fim, o título sob o qual tudo se apresenta — o de regulação —, mostrando que, ausente o risco, não há o que regular, e o que resta é a ruptura, sem nome, dos pactos da economia de mercado.

Parte II — O mecanismo: a expropriação a preço pago

4. A premissa de mercado que a medida viola

A ordem econômica liberal funda sua pretensão de superioridade normativa sobre o regime estamental que a precedeu em um único atributo: a indiferença do mercado à identidade adscrita do agente. O acesso ao bem é condicionado à capacidade de adimplemento, não à qualidade pessoal do adquirente. Essa indiferença não é acidental ao sistema; é constitutiva dele. A passagem das sociedades fundadas no status às fundadas no contrato — na formulação clássica de Henry Maine — consiste exatamente em deslocar o fundamento da posição jurídica do nascimento para o ato voluntário. Reintroduzir a origem nacional como condição de acesso a um produto de consumo é, nesse sentido, regressão categorial: restabelece a adscrição onde o sistema havia instituído a eleição.



O argumento ganha precisão na função informacional do preço. Adam Smith descreveu a troca como decorrente de uma propensão a permutar em que o açougueiro, o cervejeiro e o padeiro servem ao comprador não por benevolência, mas por interesse — e a identidade pessoal do comprador é, para a transação, irrelevante. Friedrich Hayek levou a intuição ao fundamento: o sistema de preços é, antes de tudo, um mecanismo de comunicação de informação, cuja virtude está na economia de conhecimento com que opera, isto é, em quão pouco cada participante precisa saber sobre os demais para agir corretamente. O preço condensa, num único sinal, a informação relevante para a transação, tornando dispensável o conhecimento da identidade de quem compra. Daí a formulação direta que o caso impõe: se o produto tem um preço, e o agente dispõe dos meios de pagá-lo, é inadmissível restringir-lhe o acesso pela nacionalidade. A nacionalidade é, na gramática do mercado, precisamente a informação que o preço foi concebido para tornar inoperante. Reintroduzi-la como filtro de acesso é reinserir, no mecanismo de troca, a variável que o mecanismo existe para neutralizar — é fazer o preço deixar de bastar. E quando o preço deixa de bastar, e a origem volta a decidir, o que se tem não é mais mercado no sentido clássico: é alocação por status. O argumento, note-se, não é consequencialista nem se apoia no agravo de qualquer indivíduo; é estrutural: a medida nega a premissa que confere ao próprio mercado sua legitimação, em autocontradição performativa.

5. A estrutura objetiva: extração idêntica, entrega discriminada

Descrita a premissa violada, isola-se a estrutura da violação em termos puramente objetivos e verificáveis — que dispensam qualquer teoria para serem reconhecidos.



O usuário americano e o usuário estrangeiro pagam o mesmo preço pelo produto. Submetem-se ambos ao mesmo regime de retenção de dados: a política de retenção da classe Mythos, segundo a documentação oficial, aplica-se em toda plataforma onde o modelo é oferecido, sem distinção de nacionalidade do usuário. Ambos, portanto, alimentam com seus prompts e outputs os mesmos classificadores de segurança, contribuem com o mesmo insumo cognitivo, suportam o mesmo ônus de privacidade. A entrada é rigorosamente idêntica nos dois lados: mesmo preço, mesmos dados, mesmo ônus.



A saída, contudo, é segregada. O americano recebe Fable 5. O estrangeiro recebe o modelo de capacidade inferior para o qual seu acesso é redirecionado. Mesma contraprestação, mesma entrega de dados, produto final diferenciado — e o único fator que explica a diferenciação não é o preço, não é o custo, não é o risco, não é o dado fornecido. É a nacionalidade do contratante. Em síntese: o não-americano continuará pagando o mesmo, entregando os mesmos dados, e recebendo menos — não por força de qualquer racionalidade de mercado na formação do preço, mas por discriminação fundada em origem nacional.



Esta é uma anomalia sem precedente na teoria econômica. A teoria de preços conhece e legitima a discriminação de preços: vender o mesmo bem a valores diferentes conforme a disposição a pagar de cada comprador, prática corrente e tida por eficiente. A diretiva institui o inverso teratológico dessa figura: preço idêntico e produto diferenciado por atributo pessoal do comprador. Não há, na teoria econômica clássica ou contemporânea, função de custo, de demanda ou de risco que explique por que dois compradores que pagam o mesmo e entregam o mesmo recebem bens distintos. A variável explicativa é exógena ao sistema econômico inteiro: está no passaporte, não em nenhuma curva. Isso desarma a única defesa de mercado plausível — a de que a empresa poderia segmentar livremente sua oferta. Segmentação legítima correlaciona-se a custo ou a valor: a versão premium custa mais porque entrega mais; o desconto ao estudante reflete menor disposição a pagar. No caso, não há diferencial de custo (o modelo superior já existe e opera), nem de preço (paga-se o mesmo), nem de dado entregue (retém-se igual). Eliminadas as variáveis econômicas, resta tratamento desigual ancorado em origem — que é a definição de discriminação, não de segmentação. Reencontra-se aqui, no plano econômico, o fio condutor da seção 1: removidas as mediações, sobra o nascimento.

6. A categoria que falta: expropriação que excede o colonialismo de dados e a escravidão

Daí decorre a qualificação que a linguagem administrativa da “política de retenção” oculta. Quando o dado é entregue e o produto correspondente é recebido, há troca — ainda que assimétrica, é troca. Mas quando o dado continua a ser extraído e a contraprestação plena é negada por critério alheio ao contrato, o que se configura não é troca, nem doação, nem cessão voluntária. É apropriação sem contrapartida equivalente. Para medir o que ela tem de inédito, é preciso situá-la na linha histórica das formas de expropriação, e não a comparar a um ou outro ponto avulso dessa linha.



Há uma sucessão, e ela importa. A escravidão — da forma helênica à moderna — é a apropriação do corpo e do trabalho sem remuneração e sem reconhecimento do sujeito. O colonialismo imperial que a organiza em escala planetária desloca o objeto: já não a posse direta do corpo, mas a apropriação do território, da matéria-prima e do trabalho da periferia em proveito do centro. A crítica do século XX e deste século iluminou que essa apropriação nunca foi apenas material. Edward Said, em Orientalismo, demonstrou que a dominação se exerce também pelo controle das categorias de conhecimento — pela construção do dominado como objeto de saber do dominador. A apropriação colonial, portanto, sempre teve uma face cognitiva: não se toma só a terra e o corpo, toma-se a capacidade de produzir o próprio saber — é a colonialidade do poder que Aníbal Quijano situou no controle, pelo centro, da produção de conhecimento, com a simultânea negação desse poder aos subordinados. Shoshana Zuboff identificou o mecanismo contemporâneo dessa apropriação: o capitalismo de vigilância converte a experiência humana em excedente comportamental, matéria-prima gratuita capturada para alimentar e valorizar o produto de quem a captura. Couldry e Mejias nomeiam a linhagem dessa operação — o colonialismo de dados —, situando-a expressamente como continuação, e não ruptura, da lógica histórica de expropriação, com o objeto apropriado reduzido ao fluxo da vida convertido em dado. A linha é nítida: do corpo ao território, do território ao saber, do saber ao dado. A cada etapa, o objeto se abstrai, a apropriação se torna menos visível, mas o núcleo permanece — extração sem contrapartida equivalente, de um sujeito subordinado, para um centro. A distinção que Nancy Fraser traçou entre exploração e expropriação nomeia a anatomia recorrente: o centro é explorado por troca formalmente equivalente; da periferia se expropria, sem a contrapartida que define a troca.



É contra esse pano de fundo que a figura instaurada pela diretiva se revela, e revela-se como cruzamento de um limiar que a própria sucessão não havia cruzado. Em todas as etapas anteriores, o expropriado nada paga em moeda: dá o corpo, a terra, o dado, e recebe menos do que dá, ou nada. A diretiva inverte o último resíduo de lógica que restava. Aqui o expropriado paga — e paga duas vezes, em duas moedas distintas que é preciso não confundir. Paga, primeiro, em dinheiro: a assinatura, idêntica à do nacional.

Paga, segundo, em trabalho intelectual: seus prompts, suas perguntas, seu raciocínio, que não são resíduo passivo do uso, mas insumo que retorna ao ciclo produtivo e aperfeiçoa o próprio modelo — isto é, valoriza o ativo comercial de quem o explora. A segunda moeda é, a rigor, mais preciosa que a primeira: o dinheiro cobre o custo corrente; o trabalho intelectual capitaliza o futuro do produto. Sobre essa dupla entrega incide, então, a terceira camada — a privação do retorno por nacionalidade. O sujeito paga em dinheiro, entrega de graça o insumo que enriquece o expropriador, e recebe em troca menos, por haver nascido fora.



A fórmula exata, portanto, não é “paga e não recebe”. É: paga para ser explorado. Custeia, em dinheiro, o direito de fornecer, sem remuneração, a matéria que aperfeiçoa quem o exclui — e é então excluído do produto desse aperfeiçoamento. E não se objete que a relação era voluntária, que bastaria não contratar: quando o usuário percebe a troca, os dados já foram capturados, já aperfeiçoaram o sistema, e a escolha que se supunha disponível já não existe — a voluntariedade é apenas aparente, porque retroage a um consentimento esvaziado pelo fato consumado. É também por isso que a figura não se reduz a uma relação de consumo desvantajosa, nem se deixa banalizar: não há saída real uma vez consumada a extração. Na escravidão, o cativo ao menos não financiava o próprio cativeiro; nesta figura, financia. É por essa razão precisa, e não por ênfase retórica, que ela é mais severa que os termos que a antecedem na série: mais profunda que o colonialismo de dados, porque iguala a entrega e segrega apenas o retorno; e, neste ponto, pior que a escravidão, porque ao trabalho não pago se soma o pagamento exigido de quem nada recebe. Não há, no léxico da economia política, termo que recubra a figura. A lacuna não é falha da análise; é o seu resultado. A prudência recomenda registrá-la em vez de preenchê-la com analogia que a diminua.



O aforismo que a era das plataformas consagrou — “se você não paga pelo produto, o produto é você” — supunha a gratuidade como a moeda oculta da troca: não se paga em dinheiro porque se paga sendo a mercadoria, o dado vendido a terceiros. A diretiva inaugura um terceiro estágio, para o qual o aforismo não estava preparado. Aqui não há gratuidade alguma. O usuário paga em dinheiro e ainda é o produto: paga para ser a mercadoria — e a mercadoria que ajuda a fabricar lhe é racionada de volta segundo o passaporte. Não é mais o produto em lugar do pagamento; é o produto além do pagamento. É essa soma — cobrança em dinheiro, mais extração do trabalho cognitivo, mais exclusão do resultado — que nenhum nome herdado abarca, e que marca o ponto em que a gramática da troca deixa de descrever o que ocorre.



O que a figura inominada atinge, contudo, pode ser dito com precisão. O núcleo da ordem capitalista, em sua autodescrição mais elementar, é a inclusão pelo capital: tenho com que pagar, logo acedo; o equivalente universal dissolve toda qualidade pessoal do agente na única grandeza que o mercado processa. É a promessa que distingue o contrato do estamento — a de que o dinheiro, e não o nascimento, abre a porta. A diretiva quebra essa promessa em seu ponto axial. Aqui o capital não basta: paga-se integralmente e ainda assim se recebe menos, porque o capital encontra, à sua frente, uma qualidade pessoal — a nacionalidade — que o mercado havia jurado tornar irrelevante. Não se trata de uma falha na precificação, mas da suspensão do princípio que torna a precificação a medida do acesso.

Quando nem o capital integralmente entregue é suficiente para incluir, o que se fratura não é uma regra de mercado entre outras: é a espinha dorsal da lógica que sustenta o mercado como tal. O caso, por isso, excede o interesse jurídico do episódio. Ele expõe um ponto em que a própria gramática econômica moderna deixa de funcionar segundo suas regras declaradas — e o faz, agravadamente, por iniciativa de companhias que operam em escala mundial, sobre uma base de usuários global que paga e alimenta o sistema sem distinção, para depois segregar o retorno pela fronteira do Estado.

7. A quebra da comutatividade contratual

A dimensão contratual é, para o usuário preexistente, a mais direta e acionável. O contrato de prestação onerosa rege-se pela comutatividade: a equivalência entre prestação e contraprestação, conhecida e querida por ambas as partes no momento da contratação, que distingue o contrato comutativo do aleatório e constitui o núcleo do sinalagma desde o direito romano.



A diretiva, ao incidir sobre o assinante estrangeiro que já contratava, rompe essa equivalência de modo unilateral e superveniente: mantém-se intacta a sua prestação — o preço e os dados —, e reduz-se a contraprestação — o produto entregue —, sem que circunstância econômica alguma o justifique e por fator que o direito contratual não admite como causa de modificação do objeto. O estrangeiro passa a receber menos do que recebia ontem e menos do que o nacional recebe hoje, pela mesma contraprestação. A comutatividade é quebrada não por força maior, não por revisão por onerosidade excessiva, não por inadimplemento da contraparte, mas por um atributo de nascimento injetado à força na relação. É, como tal, uma quebra radical e sem precedente: a conversão do contrato de troca em instrumento de discriminação, com a peculiaridade de que a parte prejudicada permanece integralmente vinculada às suas obrigações enquanto vê a obrigação da contraparte reduzir-se por sua origem.

Parte III — A confirmação jurídica

8. Nota sobre a função desta parte

O que precede não é um argumento entre outros: é uma demonstração de estrutura quase aritmética. Mesma contraprestação, mesmo insumo entregue, retorno segregado por origem — os termos ou são iguais e o resultado difere, ou não são; não há ponderação que o relativize. A qualificação jurídica que se segue tem, por isso, função deliberadamente subordinada. Ela confirma que o direito positivo também condena a medida, mas não é onde a condenação se decide — esta já foi decidida no plano econômico. Seria um erro de ênfase fazer a dogmática pesar como se a inadmissibilidade dependesse dela: pesá-la reabriria como discutível, sob a forma de ponderação de princípios, aquilo que o núcleo fechou como fato. As seções seguintes operam, portanto, como selo, não como prova. Registram, com sobriedade, que cada teste jurídico pertinente conduz ao mesmo resultado a que a aritmética da ruptura já havia chegado.

9. Proporcionalidade

A medida não passa no teste trifásico. Não é adequada: a falha que invoca persiste, idêntica, nos modelos não atingidos, de modo que desligá-los não promove o fim alegado. Não é necessária: a arquitetura de monitoramento e detecção já em operação é meio menos gravoso e disponível. Não é proporcional em sentido estrito: o gravame — exclusão de centenas de milhões por critério de nascimento — é incomensurável com um ganho de segurança que a própria fornecedora reputa nulo. Cada etapa apoia-se em admissão da entidade que cumpriu a ordem; nada aqui depende de inferência contestável.

10. Vício de critério, não de procedimento

Há quem situe o defeito no rito — ausência de processo transparente e fundamentado. É a objeção da própria entidade afetada, e é insuficiente: supõe que processo escorreito validaria a medida. O vício, porém, não está no rito, mas na régua. Uma ordem de processo impecável que ainda assim dividisse os destinatários por nacionalidade permaneceria viciada. Aperfeiçoar o procedimento de uma discriminação por origem apenas a torna mais eficiente.

11. A censura: a economia política da supressão

Um nome pertence a este plano — o do juízo sobre o ato —, e não ao plano estrutural da Parte II: o de censura. As ordens não se confundem. Colonialismo e escravidão são categorias político-econômicas; descrevem o que o ato é. Censura é categoria de outra natureza; qualifica-o. Não se trata, porém, de mero juízo moral: a economia política do autoritarismo formalizou a censura como cálculo estratégico — Egorov, Guriev e Sonin modelam o controle da informação como decisão pela qual o poder pondera os benefícios de suprimir o que lhe é adverso contra os custos de fazê-lo, à margem de qualquer dano objetivo a conter. É a essa categoria que a medida pertence. Ela é pertinente — há supressão de acesso a bem cognitivo, por autoridade, sem dano demonstrável — e insuficiente: a censura clássica proíbe a todos, recai sobre o conteúdo; esta suprime seletivamente, por origem do destinatário. É menos que censura, porque não retira o bem do mundo, e mais, porque o retira de alguns e o conserva para outros segundo o nascimento. Também aqui o nome toca uma face e perde o conjunto.

12. Impropriedade categorial do regime de uso duplo

O controle de exportação por nacionalidade é categoria estabelecida — ITAR, EAR —, e seria desonesto sugerir o contrário. Mas o modelo de fronteira é, a um só tempo, tecnologia de uso duplo e produto de consumo massivo: a centrífuga e o eletrodoméstico. Três traços tornam imprópria a transposição do regime de armas: a massividade (centenas de milhões de usuários já atendidos), a retroatividade fática (produto já implantado, não exportação prospectiva) e a trivialidade declarada do risco (ao contrário do material nuclear, periculosidade aqui negada pela própria fornecedora). A conjunção converte continuidade em ruptura.

13. Vedação internacional de discriminação por origem nacional

No plano internacional, a origem nacional é critério suspeito. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 26) e a Declaração Universal (art. 2º) vedam a discriminação por origem nacional, admitindo distinção apenas se objetiva, razoável e proporcional. A medida não satisfaz a razoabilidade objetiva, porque — como a seção 1 demonstrou — eliminada toda variável intermediária, resta só a origem. E a cláusula de segurança não a salva: invocação securitária cujo único eixo real é a nacionalidade não é restrição legítima fundada em segurança, é discriminação sob rótulo .

IV. Conclusão: a fratura sem nome

A diretiva de suspensão dos modelos Fable 5 e Mythos 5 é inadmissível por fundamentos convergentes que este artigo expôs em sequência de consequência. Removido o único fundamento securitário — descartado como trivial por quem o cumpriu —, o que resta é um mecanismo econômico que mantém a extração de dados e a contraprestação do estrangeiro idênticas às do nacional e lhe entrega produto inferior; e esse mecanismo, traduzido para a linguagem do direito, mostra-se desproporcional, viciado em seu critério antes que em seu rito, categorialmente impróprio e vedado pelo direito internacional como discriminação por origem nacional. O traço que confere unidade a tudo é a substituição da conduta pela origem como eixo do tratamento. Um Estado de direito pode restringir condutas perigosas, monitorar usos indevidos e responsabilizar agentes por atos. O que não pode, sem trair a premissa que o constitui, é converter o nascimento em fato gerador de exclusão — e a diretiva o faz de modo tão extenso que alcança quem está dentro de suas próprias fronteiras e a seu próprio serviço.



Convém, antes de tudo, recusar a categoria sob a qual a medida se apresenta. Não se trata de regulação. Regulação é a disciplina de um risco, e dela depende inteiramente para existir: regula-se a aeronave porque pode cair, o fármaco porque pode envenenar. Demonstrada a inexistência da falha — e foi a própria executora da ordem quem a demonstrou, contra o seu interesse —, desaparece o objeto que a regulação administraria. O que permanece, exercido sob o nome de regulação sem nada que regular, não é um ato regulatório desproporcional: é um ato de outra natureza. Poder-se-ia chamá-lo de censura, e o termo tocaria a supressão de acesso por autoridade à revelia de dano. Mas o artigo já mostrou por que cada nome herdado falha diante desta figura, e o mesmo vale aqui: o que se passa excede a regulação, excede a censura, e não deflui de necessidade regulatória alguma. Deflui do exercício de poder despido da justificativa que o legitimaria — e essa é a definição mais sóbria do arbítrio.



O que o caso expõe, em seu núcleo, é mais grave do que qualquer de seus nomes. A ordem capitalista se descreve, em sua promessa mais elementar, como inclusão pelo capital: tenho com que pagar, logo acedo. O equivalente universal dissolve toda qualidade pessoal na única grandeza que o mercado processa, e é essa indiferença à pessoa que distingue o contrato do estamento. A diretiva quebra a promessa no seu ponto axial. Aqui o capital não basta. Paga-se integralmente, entrega-se integralmente o insumo — os dados, os prompts, a matéria que treina o modelo — e ainda assim se recebe menos, porque diante do capital se ergueu de volta a qualidade pessoal que o mercado jurara ter abolido: a nacionalidade. Quando nem o capital integralmente entregue inclui, o que se fratura não é uma regra de mercado entre outras; é a espinha dorsal da lógica que sustenta o mercado como tal. E o movimento não é isolado nem inaugural: repete, sobre o Fable, o que já se fizera sobre o Mythos — a captura do insumo de uma base global que paga sem distinção, seguida da segregação do retorno pela fronteira do Estado, por companhias que operam mundialmente. Há aqui uma figura para a qual a economia política ainda não tem termo, e este artigo prefere registrar a lacuna a preenchê-la com analogia que a diminua. O que não falta é a constatação: é uma quebra sem precedente da gramática que se dizia universal.



Há, ademais, um elemento que a suspensão não desfaz e que agrava a tipificação. O desligamento retirou o acesso ao modelo; não restituiu os dados. A retenção dos prompts persiste, e o capital intelectual acumulado no uso já foi apropriado — já treinou, já aperfeiçoou, já valorizou o produto. Suspender o acesso não reverte a extração: subtrai-se o bem e conserva-se o insumo. O usuário estrangeiro perde o modelo e permanece tendo perdido os dados, de sorte que a única dimensão da relação imune à suspensão é precisamente a apropriação. Confirma-se, no plano dos fatos, o que a tipificação anunciara: a operação não é troca interrompida, é extração consumada cujo retorno foi negado.



E há o que excede o caso. Os modelos de fronteira são a infraestrutura cognitiva sobre a qual se organizará a produção de conhecimento das próximas décadas. Admitir que a nacionalidade segregue o acesso a essa infraestrutura — mantida a extração de dados do excluído — é normalizar uma fratura que, uma vez aceita, não conhece fronteira principiológica que a contenha. Projete-se o desenho consolidado e estendido aos demais domínios que migram para a inteligência artificial — o crédito, a saúde, a educação, a administração pública: pagar igual, entregar os dados igual, receber conforme a origem. O modelo distópico clássico não antecipou essa configuração. Não é o mundo de Huxley, em que a servidão se anestesia pelo prazer; não é sequer o de Orwell, em que a vigilância se impõe de cima a um sujeito que nada paga por ela. É uma forma que nenhum dos dois previu, porque nenhum imaginou o sujeito subordinado custeando a própria sujeição e fornecendo, sem remuneração, a matéria-prima que a aperfeiçoa. É contra essa normalização, mais do que contra o episódio, que a crítica se dirige. No ponto preciso em que o capital deixa de bastar e a origem volta a decidir, anuncia-se algo que ainda não sabemos nomear — e que talvez não devamos ter pressa de batizar antes de havê-lo compreendido, mas que já não é, desde 12 de junho de 2026, hipótese de ficção.

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ZUBOFF, Shoshana. A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Trad. George Schlesinger. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021 [2019].

Fonte primárias:

ATHROPIC. Statement on the US government directive to suspend access to Fable 5 and Mythos 5. Disponível em https://www.anthropic.com/news/fable-mythos-access Acesso de 14 jun. 2026.

Instrumentos normativos. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966), art. 26. — Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), art. 2º. — International Traffic in Arms Regulations (ITAR). — Export Administration Regulations (EAR).



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(1) ATHROPIC. Statement on the US government directive to suspend access to Fable 5 and Mythos 5. Disponível em https://www.anthropic.com/news/fable-mythos-access Acesso de 14 jun. 2026.