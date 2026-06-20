O interruptor da Inteligência Artificial

Publicado em 20/06/2026 às 15:06

Alterado em 20/06/2026 às 19:01

Na semana passada, milhões de usuários dos sistemas da Anthropic acordaram sem acesso a um dos modelos de inteligência artificial mais avançados do mundo. Não houve falha técnica. Não houve ataque cibernético. Não houve uma decisão empresarial motivada por razões comerciais. Houve uma ordem do governo dos Estados Unidos. Em 12 de junho de 2026, a administração Trump determinou à Anthropic a suspensão imediata do acesso aos modelos Fable 5 e Mythos 5 por usuários estrangeiros, dentro ou fora do território americano. Diante da impossibilidade de verificar, em tempo real, a nacionalidade de todos os usuários, a empresa optou por interromper o acesso de forma ampla. O fundamento foi a segurança nacional. O resultado foi inédito: um governo decidiu, unilateralmente, quem poderia utilizar uma tecnologia privada em qualquer parte do planeta.



Há algumas semanas escrevi, neste espaço, sobre os diferentes modelos de regulação da inteligência artificial. A Europa construindo um arcabouço centrado em direitos fundamentais. O Brasil avançando com seu marco regulatório. A China priorizando o controle estratégico do Estado. Os Estados Unidos apostando na velocidade da inovação com mínima intervenção regulatória. Pareciam quatro caminhos distintos para equilibrar inovação, segurança e liberdade. O episódio envolvendo o Fable 5 demonstrou, entretanto, que essa análise estava incompleta.



Durante anos, o debate sobre regulação partiu de uma premissa relativamente simples: cada Estado soberano regula a utilização da inteligência artificial dentro de suas próprias fronteiras. O que poucos anteciparam foi a possibilidade de o país onde está sediada uma empresa de IA exercer influência prática sobre usuários do mundo inteiro, não por meio de tratados internacionais ou organismos multilaterais, mas por uma decisão administrativa unilateral. O que parecia apenas uma característica técnica do modelo de negócios das grandes empresas de tecnologia revelou-se um poderoso instrumento geopolítico. Quem controla a infraestrutura não controla apenas o acesso à tecnologia. Controla a continuidade da pesquisa, da inovação, dos negócios e, em última análise, da autonomia de quem dela depende.



A reação internacional foi tão rápida quanto reveladora. Emmanuel Macron classificou a medida como “estritamente nacionalista” e alertou para os riscos da ausência de cooperação entre democracias. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou que ninguém havia cometido qualquer irregularidade naquela situação específica, mas que seria um erro aceitar passivamente as consequências sem extrair delas uma lição estratégica. No Reino Unido, autoridades lembraram que, no século XXI, soberania depende tanto de código quanto de capacidade militar. O aspecto mais significativo dessas manifestações não está na crítica em si, mas em sua origem. Elas vieram de aliados históricos dos Estados Unidos, países que descobriram que sua dependência tecnológica os tornava vulneráveis a decisões tomadas além de suas fronteiras.



As consequências para o setor privado foram igualmente ilustrativas. Empresas que utilizavam os modelos da Anthropic em processos críticos tiveram suas operações interrompidas praticamente da noite para o dia. Plataformas de análise financeira, fluxos corporativos e até profissionais estrangeiros trabalhando em território americano perderam acesso à ferramenta. A medida não distinguiu aliados de adversários, parceiros de concorrentes ou usuários legítimos de potenciais ameaças. Em teoria, tratava-se de uma restrição direcionada. Na prática, revelou o alcance sistêmico da dependência tecnológica.



No segmento de desenvolvimento de software, onde as empresas constroem soluções apoiadas em plataformas globais de inteligência artificial, esse episódio provoca uma reflexão inevitável. Parte da arquitetura tecnológica depende de modelos e APIs desenvolvidos fora do Brasil. Essa não é uma escolha ingênua, mas uma consequência natural do estágio atual da indústria. Ainda assim, o caso transforma um risco que antes parecia exclusivamente operacional em um risco estratégico. A pergunta deixa de ser “o que acontece se o serviço apresentar uma falha?” e passa a ser “o que acontece se ele deixar de existir por uma decisão política que não podemos antecipar, contestar ou contornar?”. Isso altera a forma de pensar diversificação de fornecedores, soberania de dados, arquitetura tecnológica e investimento em capacidades nacionais.



O caso Fable 5 talvez seja lembrado, no futuro, não como uma crise tecnológica, mas como o momento em que o mundo percebeu que inteligência artificial deixou de ser apenas software. Tornou-se infraestrutura crítica e toda infraestrutura crítica produz dependência, influência e poder. Durante décadas discutimos soberania energética, alimentar e militar. A partir de agora será impossível ignorar a soberania computacional.



Isso não significa defender autossuficiência absoluta nem rejeitar a integração internacional. Significa compreender que dependência sem alternativas deixa de ser eficiência e passa a representar vulnerabilidade. Diversificar fornecedores, estimular pesquisa nacional, investir em modelos desenvolvidos no país e fortalecer o ecossistema brasileiro de inteligência artificial deixam de ser apenas políticas de inovação. Passam a integrar uma estratégia de Estado.



A verdadeira disputa da inteligência artificial nunca foi apenas sobre quem desenvolve o melhor algoritmo. Ela é, sobretudo, uma disputa por infraestrutura. Quem controla a infraestrutura controla o acesso. Quem controla o acesso influencia o desenvolvimento. E quem influencia o desenvolvimento passa a deter um dos ativos mais estratégicos deste século: a capacidade de decidir quem pode continuar inovando e quem, simplesmente, ficará diante de uma tela desligada.

Diego Teixeira é advogado e CEO da Grownt